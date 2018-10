Det så du ikke på tv: Cristiano tager bølle-selfie

CRISTIANO SOM FOTOGRAF: Cristiano Ronaldo havde det største smil på og holdt selv kameraet, da en ulydig baneløber fik et minde for livet

Der var ikke spillet lang tid af tirsdag aftens Champions League-brag mellem Manchester United og Juventus, før en baneløber stormede ind på banen.

Målet var angiveligt at trykke hånd med Cristiano Ronaldo, der var med tilbage på sin gamle hjemmebane med sin nye klub.

Men nogle vagter var hurtige til at overmande den modige fyr, og tv var hurtige til at zoome ud til overbliksbilledet, så han ikke fik den store opmærksomhed.

Da 1-0-sejren var kommet i hus, fejrede Juventus-spillerne naturligvis sejren på banen, og uden for tv-kameraernes fokus kom yderligere to baneløbere på banen.

Og privat-videoer og fotos fra jublen viser, at den ene af disse bøller var noget heldigere med sit stunt.

Selvom vagterne stormede til for at få de to mænd væk, så lykkedes det den ene af lovovertræderne at få en selfie med Cristiano Ronaldo, og det var endda portugiseren selv, der aktivt gik hen til baneløberen, holdt telefonen og trykkede på udløseren.

På billeder fra episoden står Cristiano Ronaldo med et scenevant smil, mens baneløberen kæmper for at holde sit ansigt inden for billedrammen.

Cristiano Ronaldo som fotograf. Foto: Ritzau/Scanpix / HANNAH MCKAY

'Say cheese!'



Cristiano Ronaldo takes selfie with pitch-invading fans on Old Trafford return: https://t.co/Wtyeo6RmSU pic.twitter.com/MPUuYGH7IB — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 23. oktober 2018

Hvis man spørger pænt via et skilt, så er der ikke så meget held...:



“Please Cristiano one Selfie.” pic.twitter.com/uhD6EDwkgI — Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) 6. oktober 2018

Hvor meget baneløberen kommer til at betale for sin eksklusive Cristiano-selfie på Old Trafford vides endnu ikke.

Til en normal Superliga-kamp koster det 10.000 kroner at løbe på banen, mens baneløberen kendt fra den berømte kamp mellem Danmark og Sverige i 2007 måtte slippe hele 1,9 millioner kroner, men han gik også mere brutalt til værks og gik efter dommeren.

Efter selfieen gik Cristiano Ronaldo lidt rundt på stadion og klappede ud til fansene på Old Trafford, der fra 2003 til 2009 var hans egen hjemmebane.

