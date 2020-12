Det skal være svært

Det er allerede svært for klubber i mellemstore fodboldlande som Danmark, Skotland, Schweiz at komme i Champions League. Der skal både koefficientpoint og lodtrækningsheld til, og i fremtiden bliver det med sikkerhed ikke nemmere.

Allerede fra næste år er der nye adgangskrav, der igen favoriserer de største nationer og de største klubber, og i 2024 er diskussionen allerede i gang med, hvordan man skal lægge turneringen radikalt om med flere kampe og endnu større præmiepenge.

For man skal ikke være i tvivl om, at det er et spørgsmål om penge. Både for UEFA og de største klubber. Og der er penge i at være i turneringen, mens danske klubber og klubber i mindre fodboldlande skal nøjes med - i bedste fald - Europa League.

Og så er der også Conference League, der starter næste år, hvor fodboldklubber i små nationer altså får lov at være med.

Selv om nåleøjet for en dansk mester hele tiden bliver mindre i forhold til at komme i Champions League-gruppespillet, mener Liverpools træner Jürgen Klopp, at det altid kommer til at være muligt.

Han køber ikke helt præmissen om, at Champions League er på vej til at blive en lukket fest.

- Som jeg forstår det vil det altid være muligt (at kvalificere sig, red.), men man skal måske overpræstere. Sådan skal det også være.

- Champions League er Champions League, og Europa League er også en vidunderlig liga for at være ærlig. Det er godt, og kvalificerer du dig 'kun' til Europa League, er det stadig stort.

- Man kan få meget erfaring i den turnering, men vil man i Champions League skal man være i den absolutte top.

- Vi har problemer med at kvalificere os til Champions League, og for en klub som Liverpool er det et alvorligt problem, hvis det ikke lykkes. Vi kæmper med syv-otte klubber hvert år om fire pladser, så man kan aldrig være sikker.

- En plads i turneringen burde ikke være garanteret, men det skal være muligt at kvalificere til turneringen, og jeg mener, at det er tilfældet i øjeblikket.

- Skal det være nemmere set ud fra et romantisk synspunkt? Det ved jeg ærlig talt ikke. Det er længe siden, at jeg var i den situation, hvor jeg tænkte over det. Men jeg synes, det er en rigtig god turnering, som den er i øjeblikket, sagde Liverpools træner på tirsdagens pressemøde før opgøret mod FC Midtjylland.

Liverpool er selv en af de store europæiske klubber, der har foreslået ændringer i topfodbolden. Blandt andet i Premier League, ligesom der har været snak om en FIFA-sponseret udbryderturnering, der reelt skulle erstatte Champions League.

Begge dele lader dog til at være lagt ned igen.

