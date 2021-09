Det skulle han ikke have gjort

Hollandske Donny van de Beek har haft et frygteligt ophold i Manchester United siden skiftet fra Ajax sidste sommer.

I alt er det blevet til 39 optrædener i den røde trøje, men 22 af dem har været som indskifter, så man kan roligt sige, at den 24-årige offensivspiller ikke blev den profil, man havde drømt om i Manchester.

Onsdag aften måtte han igen se hele kampen fra bænken på Old Trafford, men højst usædvanligt lod han følelserne få frit spil, da det stod klart, at han ikke ville komme i aktion mod Villarreal.

Da Jesse Lingard og Fred stod klar på sidelinjen kort før tid, kunne van de Beek godt se, hvad klokken havde slået - og tv-billeder viste, at flere spillere forsøgte at berolige ham. Alligevel tabte han fatningen og smed sit tyggegummi ned i området foran sig. Et område, hvor både klubbens manager, Ole Gunnar Solskjær, opholdt sig.

Donny van de Beek må som regel varme op blandt reserverne. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Solskjær opdagede ikke umiddelbart den vrede hollænder i selve situationen, men spørgsmålet er, hvordan nordmanden vil håndtere Donny van de Beeks udfald, når han utvivlsomt får set episoden med sine egne øjne.

Der har længe været spekuleret i, at den tidligere Ajax-spiller er færdig i klubben, men det lykkedes ikke at få ham afskibet i sommerens transfervindue. Han får en ny mulighed for at slippe ud af det sportslige mareridt, når vintervinduet åbner til januar.

Manchester United vandt desuden kampen 2-1 efter et sejrsmål af Cristiano Ronaldo - få minutter efter Solskjær havde sendt Jesse Lingard og Fred på banen.