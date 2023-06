Pep Guardiolas kamp for at vinde Champions League igen er ovre, efter at han lørdag kunne løfte trofæet som manager for Manchester City.

Sidste gang Guardiola vandt Champions League var for 12 år siden, da han var manager for Barcelona. Da slog Barcelona Manchester United 3-1 på Wembley Stadion i Englands hovedstad, London.

Denne gang er der dog tale om en smallere sejr, da City slog den italienske klub Inter 1-0 i Istanbul.

Med sejren har Manchester City for første gang vundet The Treble, der angiver, at man har vundet både den hjemlige liga, den hjemlige pokalturnering samt Champions League.

- At vinde denne turnering, at vinde The Treble er så svært, siger Guardiola til BT Sport.

Den 52-årige manager ved kun alt for godt, hvor små marginer, der afgør, om man vinder eller taber i de sidste runder af Champions League.

Siden han senest vandt turneringen, har han tabt en finale, fem semifinaler og tre kvartfinaler på ti sæsoner med Barcelona, Bayern og City.

Guardiola mener, at det stod skrevet i stjernerne, at denne sæson ville blive Manchester Citys.

Og Inter var da også tæt på at udligne føringen et par gange.

- Du er nødt til at være heldig for at vinde denne turnering. Denne turnering er en mønt. Men vi var der, og det stod skrevet i stjernerne, at denne sæson tilhører os.

Guardiola anses allerede af mange som værende den bedste træner i sin generation takket være 11 ligamesterskaber på 14 år i spidsen for Barcelona, Bayern og City.

Sejren i Istanbul vil sandsynligvis også lægge en dæmper på de stemmer, der har betvivlet Guardiolas evne til at gå hele vejen i europæisk fodbold.

Guardiola er nu i fint selskab som en af kun fire trænere, der har vundet Champions League tre gange. Han er samtidig den sjette, der har vundet turneringen med to forskellige klubber.