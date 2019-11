Det var CL-historiens vildeste afslutning

Det hele var skrupskørt.

På tribunerne på Stadion Maksimir kunne de ikke tro deres egne øjne. Det kunne nok heller ikke nede på udskiftningsbænken - eller inde på banen for den sags skyld.

Den havde været hjemme.

Hjemmeholdet, Dinamo Zagreb, havde scoret sejrsmålet i 89. minut. Det måtte det være. 3-1 over Shakhtar Donetsk var flot og lige præcis de tre point, kroaterne havde håbet på inden Champions League-affæren.

De var kommet bagud tidligt men havde fået udlignet allerede midt i 1. halvleg.

Så var de blevet reduceret til ti mand, da Nikola Moro kom for sent i en tackling og helt fortjent fik sit andet gule kort. Da var der spillet 74 minutter. Men gæsterne fra Ukraine fulgte snart efter, da Marlos fem minutter senere dummede sig tilsvarende.

Og så var alt sådan set standby, da kampen bevægede sig ind i de sidste ti minutter.

Det havde ikke været nogen hæsblæsende affære. God fodbold dog i en kamp, der snart ville bevæge sig ud i glemslen.

Troede man sikkert.

Men så blev der skiftet gear. Måske var det de to udvisninger, der gav mere luft. Måske var det trætheden, der begyndte at vise sig.

Dinamo scorer og bringer sig tæt på sejren. Foto: Antonio Bronic/Reuters/Ritzau Scanpix

Felix Brych viser Nikola Moro ud og sparker dermed fornyet liv i kampen. Foto: Denis Lovrovic/AFP/Ritzau Scanpix

Felix Brych vender klogeligt nok den afsluttende situation med VAR-rummet. Men meldingen er klar: Straffespark. Foto: Denis Lovrovic/AFP/Ritzau Scanpix

Tetê udligner næsten 98 minutter inde i kampen til slutresultatet. Foto: Antonio Bronic/Reuters/Ritzau Scanpix

Luka Ivanusec scorede til 2-1 for Dinamo efter 83 minutter. Bolden blev sparket ind via den ene stolpe, og så vejrede hjemmeholdet morgenluft. I 89. minut dummede Andriy Pyatov sig i Shakhtar-målet, så Arijan Ademi kunne øge til 3-1.

SÅ var den endegyldigt hjemme, og jubelen var stor på Maksimir. For 4-0-sejren over Atalanta og 2-2 i Donetsk betød, at man ville være på syv point inden de sidste par runder. Med list og lempe i de sidste par kampe kunne kroaterne måske snige sig videre fra gruppen.

Det bliver sværere nu.

For en alt for løs markering i 93. minut betød, at Junior Moraes fik headet reduceringen i nettet, og da tyske Felix Brych havde lagt voldsomt meget tid til, var der fornyet håb i den ukrainske/brasilianske lejr, mens kroaterne nægtede at tro den tilbagevendte spænding.

Sejrherre på 19 år

Og vanviddet blev fuldendt, da Brych pegede på straffesparkspletten, da der var spillet 94 og 44 sekunder. Man kan bestemt diskutere tyskerens beslutning, for Taisons fald syntes voldsomt beregnet, og han havde nærmest øje på Brych, fra han driblede ind i straffesparksfeltet, til han lå i græsset.

Gerningsmanden var 20-årige Marko Dira, der var skiftet ind i sin første Champions League-kamp nogensinde ti minutter tidligere.

Stor guide: Sådan bliver du god til FIFA 20

De voldsomme protester til trods fastholdt Brych beslutningen, og fra en 20-årig gerningsmand til en 19-årig helt; Mateus Cardoso Lemos Martins - i Donetsk bedre kendt som Tetê.

Han var kommet ind fem minutter tidligere i sin første CL-kamp, og så skulle han sparke det straffespark, der kunne sikre ukrainerne fornyet liv i turneringen. Hvilket pres at lægge på så ung og uprøvet en spiller, men cheftræner Luis Castro vidste, hvad han gjorde.

Tetê gik til bolden efter næsten 98 minutters spil og sparkede sikkert udligningen i nettet.

Shakhtar-jubelen ledte tankerne hen på befrielsen i 1945 eller for dem måske bare en sejr i en Champions League-finale. Omvendt antiklimaks var det for størstedelen af Maksimirs gæster, der stille konstaterede, at man ikke skal regne med noget, bare fordi man fører 3-1, når en kamp går ind i overtiden.

Og så sjoskede de hjem igen. Deprimerede og næppe i stand til at glæde sig over, at de netop havde overværet den måske mest vanvittige afslutning på en Champions League-kamp nogensinde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den vildeste CL-afslutning

Anderlecht-jubel på Emirates Stadium i 2014. Foto: Matt Dunham/AP/Ritzau Scanpix

Der tales næsten hver sæson om forrygende comebacks over to kampe i Champions Leagues afsluttende runder i foråret. Men historien byder godt nok også på nogle forrygende afslutninger i enkeltstående kampe, hvor gruppespillet også kan tages med.

Ekstra Bladet giver her et bud på de måske vildeste afslutninger i turneringens historie.

Willem II-Sparta Prag, 20. oktober 1999: 3-4

Hollænderne kommer på 3-1 efter 50 minutter, men får kort efter smidt Galásek smidt ud. Det ændrer kampens forløb. Sparta reducerer på det efterfølgende straffespark ved Labant, inden Baranek udligner allerede efter 62 minutters spil. Samme Baranek sikrer sejren i overtiden.

Fiorentina-Bordeaux, 21. marts 2000: 3-3

De italienske favoritter kommer på 3-1 ved Rui Costa efter 64 minutters spil, men franskmændene slås videre og får reduceret, da Zanotti scorer til 3-2 efter 87 minutter. Battles udligner siden i overtiden og sikrer Bordeaux et point.

Note: Bordeaux blev allerede i første minut af 2. halvleg reduceret til ti mand, da Alicarte fik rødt kort…

Deportivo La Coruña-Paris Saint-Germain, 7. Marts 2001: 4-3

Med Laurent Leroys to scoringer bringer PSG sig på 3-0 i 55. minut, men Deportivo hjemme på Riazor i de år er et kapitel for sig, og to scoringer af Pandiani og Tristán indenfor tre minutter giver ny spænding. Pandiani scorer yderligere to gange og sikrer comeback-sejren fire minutter før tid.

FC Basel-Liverpool FC, 12. november 2002: 3-3

Schweizerne bringer sig på 3-0 allerede efter 29 minutters spil ved Timothée Atouba. Men Liverpool grundlægger siden en særlig evne til at komme igen i Champions League-regi. Danny Murphy og Vladimir Smicer reducerer i løbet af 2. halvleg, inden Michael Owen udligner med fem minutter igen.

Liverpool-Olympiakos, 8. december 2004: 3-1

Englænderne skulle vinde med to for at gå videre fra gruppen og kom bagud på Anfield, da Rivaldo scorede efter en lille halv times tid. Florent Sinama-Pongolle fik udlignet efter 47 minutter, Neil Mellor scorede til 2-1 efter 80 minutter, og Steven Gerrards forrygende halvflugter fire minutter før tid gik hurtigt over i historiebøgerne.

Manchester United-CSKA Moskva, 3. November 2009: 3-3

Vasiliy Berezutskiys scoring til 3-1 efter 47 minutter på Old Trafford ligner længe afgørelsen, der overraskende skal sikre russerne ikke bare et men tre point mod United. Men Paul Scholes får reduceret efter 84 minutter, inden Antonio Valencia udligner i overtiden.

Inter-Tottenham, 20. oktober 2010: 4-3

Det er en overhaling af den anden verden, Tottenham oplever de første 35 minutter på San Siro i Milano. 4-0 fører Inter allerede ti minutter inden pausen. Det lykkes ikke englænderne at hente det, men de tre Gareth Bale-mål (heraf to i overtiden) mindsker afstanden til 4-3 i den hæsblæsende affære.

Benfica-Olympique Lyon, 2. november 2010: 4-3

Lyon får som Tottenham to uger inden en øretæve i Lissabon og er nede 4-0 efter 67 minutters spil. Heller ikke Lyon formår at hente det, men de rejser sig og reducerer tre gange ved Gourcuff (74), Gomis (85) og Lovren (90) og kan rejse hjem uden den store ydmygelse, de ellers lå til.

Arsenal-Anderlecht, 4. november 2014: 3-3

Da Alex Oxlade-Chamberlain scorede til 3-0 på Emirates Stadium efter 58 minutter, lignede det en lussing af de større til belgiske Anderlecht. Men traditionsklubben fra Bruxelles ville ikke lade sig knægte og skabte en mindre sensation via Anthony Vanden Borres to mål (61 og 73) samt Aleksandar Mitrovic’ udligning i overtiden.

Besiktas-Benfica, 23. november 2016: 3-3

Portugiserne var godt på vej mod en lækker udebanesejr i Istanbul, da Ljubomir Fejsa scorede til 3-0 efter 31 minutter. Men Vodafone Arena i den tyrkiske storby skulle siden gå fra nedtur til kæmpe fest. Cenk Tosun reducerede i 58. minut, Benficas ærkefjende nummer ét, Ricardo Quaresma reducerede yderligere efter 83 minutter, inden Vincent Aboubakar udlignede i 89. minut.

Sevilla-Liverpool, 21. november 2017: 3-3

På vej mod finalen snublede Liverpool i Sevilla i det indledende gruppespil, efter man førte 3-0 efter en halv times spil. Wissam Ben Yedder fik reduceret to gange i 2. halvleg, inden Guido Pizarro udlignede i overtiden.

Ajax-Bayern München, 12. december 2018: 3-3

Der stod 1-1 på måltavlen, da de to hold gik ind i de sidste ti minutter af den sidste gruppekamp. Begge hold var videre, men det var ikke til at se på udviklingen til sidst. Dusan Tadic scorede til 2-1 på straffespark til Ajax efter 82 minutter. Robert Lewandowski scorede fra samme plet efter 87 minutter. Så stod der 2-2.

Kingsley Coman troede, at han havde sikret Bayern sejren, da han i overtiden scorede til 3-2, men Nicolas Tagliafica understregede, at denne sæson var Ajax i gang med det helt store og udlignede senere i overtiden.

Kæmpe Superliga-kåring: Tudekiks-kongerne på sidelinjen

Brøndbys dilemma: Kan tvinge Kaiser ud