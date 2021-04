'Det vil han irritere sig over'

Til tirsdagens semifinale-brag i Champions League havde Chelsea-træner Thomas Tuchel set Andreas Christensens vej.

Den danske landsholdsstjerne var en del af tremandsforsvaret mod Real Madrid. Chelsea og 'AC' fik et godt udgangspunkt med hjem fra den spanske hovedstad med et 1-1-resultat.

The Guardian bemærker dog, at danskeren ikke var tæt nok på Karim Benzema ved udligningen.

'Selvom han dæmpede Vinícius, vil han irritere sig over ikke at have markeret Benzema tættere', skriver mediet, som giver 'AC' karakteren seks. Samme karakter får de to andre midstoppere Antonio Rüdiger og Thiago Silva.

Danskeren stod tæt på Benzema ved målet, men ikke tæt nok. Foto: Pierre-Philippe Marcou/Ritzau Scanpix

Football London giver danskeren karakteren syv, hvilket forsvarsmakker Antonio Rüdiger også får, mens Thiago Silva scorer otte.

'God på bolden i første halvleg, hvor han sikkert kom i vejen for et par Madrid-angreb', lyder beskrivelsen af 'AC'.

Evening Standard giver også midtstopperen karakteren syv og roser danskeren.

'Så rolig og moden tilstedeværelse. Selv mod en modstander på dette niveau beholdt han koncentration kampen igennem.'

Midstopper Rüdiger får samme karakter, mens sidste midstopper, Thiago Silva, igen kan notere sig et otte-tal.

'AC' tog sin del af dueller kampen igennem. Foto: Sergio Perez/Reuters

Andreas Christensen ærgrer sig over, at de ikke fik scoret flere mål.

- Vi prøvede at gøre det, som vi havde planlagt. Vi startede med en god energi, og vi skulle have været oppe med to eller tre mål efter de første 25 minutter, for vi havde utrolig mange gode situationer, hvor vi skulle have været lidt skarpere, siger han til TV3 Sport.

- Vi tillod dem kun et skud på mål, men det scorede de på. Selvfølgelig fylder det lidt for os nu, at vi ikke fik scoret flere mål, inden de scorede. Vi fortjente bedre.

Der er returopgør i London onsdag i næste uge.

Læs, hvad danskerens chef synes om kampen, lige her.