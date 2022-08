Direktør indrømmer: - Det var en vild, vild dag

Jacob Jørgensen er glad for, at det ikke er hver dag, han skal have styr på tv-signal og rettigheder til FC Midtjyllands kampe

Da klokken var 20.50 tirsdag aften vidste Jacob Jørgensen stadig ikke, om Champions League-kvalifikationskampen mellem Benfica og FC Midtjylland ville blive vist i Danmark.

Der var der ti minutter til kampstart.

Forud var gået, hvad Jørgensen dagen efter til Ekstra Bladet kalder for en ’vild, vild dag’, hvor han klokken 6.45 i et interview med P4 Midt & Vest ærgrede sig over, at kampen ikke blev vist på dansk tv, fordi prisen havde været for høj.

Han griner undervejs i interviewet, mens han fortæller om dagens begivenheder.

- Det var en meget hektisk dag, kommer det undervejs.

I løbet af formiddagen spekulerede han på, om han og klubben havde gjort nok for at få den kamp vist.

- Det havde vi ikke. Så jeg tog fat i en kontakt hos SportFive i Hamborg (marketingsbureau, red.), og han ville godt hjælpe. Det viste sig, at han kender de italienere, der har subliciteret rettighederne til kampen af Benfica, fortæller Jacob Jørgensen.

Hjemmesiden kunne klare 25.000

Kontakten blev skabt til Italien, og over de næste timer blev der forhandlet en pris hjem.

- Vi fandt ud af, at Arbejdernes Landsbank gerne ville hjælpe med finansieringen, og så spurgte de (italienerne, red.): Hvor vil I afvikle det?

- Det vidste vi da ikke, for vi har jo ikke nogen tv-station, og vores hjemmeside ville måske kunne klare 25.000 besøgende. Der var klokken omkring 13, fortæller han.

Så blev der etableret kontakt til TV Midtvest.

- De kunne som udgangspunkt godt, men der var lige nogle tekniske ting, der skulle på plads. Det var dog færdigt ved 15-tiden, og da klokken var 17.40, underskrev jeg kontrakten om rettighederne, siger Jacob Jørgensen.

Først dér kunne TV Midtvest gå i gang med selve setuppet og blandt andet finde kommentatorer.

Det endte med at blive den tidligere topspiller og nuværende journalist Dan Sørensen og den tidligere Herning-borgmester Lars Krarup.

- Der skete så mange ting, og det var meget hektisk. Samtidig eksploderede de sociale medier, da vi offentliggjorde det. Det var en vild, vild dag, og det gik meget hurtigt.

'Jeg må indrømme, jeg var nervøs'

I de sidste timer op til kampstart blev der knoklet på højtryk, og man måtte have fat i både DR, TV 2 og Viaplay for at få knækket de sidste koder.

- Især Viaplays teknikere gjorde det godt. De har stor erfaring med det, og vi havde brug for hjælp til nogle koder, der var krypterede. Derfor var vi ti minutter før kampstart stadig i tvivl, om det ville blive til noget.

- Jeg må indrømme, at jeg var nervøs dér, siger han. Igen med et grin.

Det lykkedes. Alt sammen.

Sørensen og Krarup gav den gas i kommenteringen, FC Midtjylland fik en snitter, og en af de mere vanvittige dage i Jacob Jørgensens tilværelse fik en afslutning.

- Når man tænker på, at jeg midt på dagen havde en forventning om, at kampen ikke blev vist, så synes jeg, det forløb flot og godt.

- Det endte med at blive et fornuftigt og professionelt setup. Og TV 2 Midtvests afvikling var fin, når man tager i betragtning, at det først faldt på plads 17.30.

Rettighederne til returkampen i Randers næste uge er på plads. Kampen vises hos 3+, mens resten af sæsonens program også er på plads hos diverse rettighedshavere. Og det er trods alt meget godt.

- Jeg har kæmpe respekt for de danske tv-stationer, der byder på kampene. De kan som os ikke vente til klokken 20. Jeg er glad for, at vi er i en situation, hvor det ligger hos faste rettighedshavere på TV 2 og Viaplay, siger Jacob Jørgensen.

