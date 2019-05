Dokument afslører vilde Champions League-ændringer

Dette års Champions League har været totalt medrivende, men det er åbenbart ikke nok til at beholde strukturen, som den er.

Dokumenter, som New York Times har set, afslører gennemgribende ændringer, som kan blive en realitet inden for få år.

Hvis den bliver vedtaget, ender det som en meget lukket klub, hvor man kun kan kvalificere sig til fire af de 32 pladser. De andre er optaget af de største klubber fra de største fodboldlande.

Den amerikanske avis skriver, at arbejdet med omstruktureringen ser ud til at have været i gang et års tid.

Det nye Champions League Start 2024

Fortsat 32 hold

21 af klubberne vil have direkte adgang til næste års udgave

Fire grupper med otte hold i hver

De fire bedste i hver gruppe går til knockout-fasen

Potentielt kampdage i weekenden

Op- og nedrykning kommer i spil. Der vil være plads til 32 hold i næstbedste turnering og 64 i den tredjebedste.

Præsidenten for den spanske liga, Javier Tebas, retter skarp kritik af, at formatet ser så fastlåst ud. Der er ikke noget at diskutere eller forhandle om, mener han.

- I virkeligheden blev vi præsenteret for et konkret projekt, som er udviklet af UEFA og en lille gruppe rige og magtfulde europæiske klubber. Reformen af turneringen efter 2024 kan ødelægge de nationale turneringer og den sportslige og finansielle holdbarhed hos langt de fleste klubber i Europa, siger han til mediet.

Med planerne om hele tre europæiske turneringer frygter mange liga-bosser, at den nationale liga vil komme til at rangere som nummer fire. Og så er drømmen om at konkurrere med de allerstørste tæt på utopi.

Planerne om en omstrukturering af de to nuværende klubturneringer bekræftes af Lars-Christer Olsson, der er præsident i European Leagues - sammenslutningen af europæiske fodboldligaer.

UEFA fortalte interesseorganisationen om idéerne på et møde i schweiziske Nyon onsdag.

- De har tanker om op- og nedrykning. Det er et andet system, end det vi har i dag. Tanken er også, at flere klubber skal være involveret, siger Lars-Christer Olsson ifølge nyhedsbureauet NTB.

Han har ikke yderligere kommentarer, inden UEFA 17. maj orienterer sine 55 medlemslande på et møde i Budapest.

UEFA vil offentliggøre det kommende system næste år.

