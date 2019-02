Dolberg indrømmer: Gik efter karantæne til Real-stjernen

Det ærgrer den danske landsholdsangriber Kasper Dolberg, at Ajax ikke formåede at udnytte et stort overtag i den første af to Champions League-ottendedelsfinaler mod Real Madrid, som endte med at vinde 2-1 i Amsterdam.

Dolberg havde selv en stor mulighed for at udligne til 2-2, men ligesom flere holdkammerater manglede han skarpheden.

- Vi skulle helt sikkert have haft mere med. Vi spillede mega godt i første halvleg og egentlig også i anden halvleg.

- Der kom de bedre med, men jeg følte, at vi havde styr på dem, men de fik to chancer og scorede to gange, siger Kasper Dolberg til TV3 Sport.

Han har dog ikke opgivet håbet om avancement til kvartfinalen, selv om vilkårene er blevet vanskeligere.

- Til returkampen skal vi tage det med, vi viste i dag. Vi spillede godt, og vi skabte en del chancer og skulle have scoret flere mål. Vi skal tage det med og gå all-in, siger danskeren.

Lindsey er helt færdig: Nu venter vilde ting

Han blev først skiftet ind i det 73. minut ved stillingen 0-1, men nåede alligevel at gøre sig bemærket.

Nyttig viden af Huntelaar

Han blev blandt andet ulovligt bremset af Sergio Ramos, som pådrog sig et gult kort og dermed har karantæne til returkampen. Dolberg var klar over, at Ramos var i karantænefare.

- Jeg havde fået at vide af Klaas-Jan Huntelaar lige inden, at jeg skulle løbe lidt op ad Ramos, fordi han kunne få karantæne, siger Dolberg.

Med til den historie hører selvfølgelig, at en snu Ramos er mere end bevidst om, at han med karantæne i returopgøret vil være helt renset for gule kort til kvartfinalerne, hvis Real Madrid ellers skulle kvalificere sig.

Fra sin plads på bænken i første halvleg kunne danskeren se sit hold få annulleret et mål for offside, efter at videodommersystemet VAR hjalp hoveddommer Damir Skomina med at se situationen fra den rette vinkel.

- Den her gang var det ikke så rart, vi synes jo, der var mål. Men jeg har ikke set situationen igen, så hvis der var offside, er det selvfølgelig fair, siger Kasper Dolberg.

Dusan Tadic var i offside og forstyrrede Thibaut Courtois, da Real Madrid-målmanden boksede til bolden efter et hjørnespark. Et kort øjeblik efter episoden lå bolden i nettet.

- Jeg tror, at det var den rigtige dom. I situationen følte jeg, at der kunne være offside på Tadic.

- Havde han ikke været der, ville jeg have grebet bolden. Heldigvis havde vi VAR, for ellers var det aldrig blevet dømt, siger Courtois ifølge BBC.

