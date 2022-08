Dommen over FCK: Ny konge i København!

FC København skal spille Champions League for første gang i seks år, og det skyldes ikke mindst et australsk nyindkøb, der skulle vise sig at være nøglen til verdens største klubturnering

Sveden dryppede af spillerne i den tyrkiske heksekedel, men FC København formåede alligevel at bevare køligheden, da de onsdag aften spillede 0-0 mod Trabzonspor.

Dermed er de videre til Champions League-gruppespillet efter et opgør, hvor særligt australske Mathew Ryan fortjener en ekstra krammer.

Med et 2-1-resultat fra den første kamp i Parken var københavnerne nemlig det klogeste og mest modne mandskab, og dermed kan de nu glæde sig over 200+ millioner kroner i banken og et nyt stort europæisk eventyr.

Se alle FC Københavns karakterer her. Skalaen går fra 0-6, og der skal mindst 20 minutter på banen til for at blive vurderet: