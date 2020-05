Dommer kan blive straffet efter vildt CHL-drama

UEFA udtaler, at dommer Deniz Aytekin kan straffes, fordi han ikke levede op til standarden, da Barcelona i 2017 sendte PSG ud af Champions League i et drama

Det var et af de mest dramatiske comebacks i Champions League-historien, da Barcelona i marts 2017 mirakuløst slog Paris Saint-Germain med 6-1 på Nou Camp.

Dermed overvandt catalonerne et nederlag på 4-0 i første opgør og sendte franskmændene ud af turneringens ottendedelsfinale.

Kendsgerningerne efter ottendedelsfinalen i Barcelona. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Pariserne følte sig efter kampen bortdømt af den tyske dommer Deniz Aytekin og klagede til UEFA over en række graverende og kampafgørende fejl.

Særligt det straffespark, som Luis Suarez fremtvang til Barcelonas femte scoring, er blevet stærkt kritiseret for at være en fejldom.

Deniz Aytekin var ikke populær efter det dramatiske opgør. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Nu, her godt tre år senere, er UEFA's disciplinærkomite vendt tilbage med et svar...

Det beretter franske Onze Mondial, som skriver, at UEFA i en rapport siger, at Aytekin 'ikke levede op til sine forpligtigelser som dommer'.

UEFA oplyser ifølge Onze Mondial, at der på baggrund af Deniz Aytekins præstation i kampen mellem FC Barcelona og PSG stadig er mulighed for at 'sanktionere' dommeren. Det vil sige at Aytekin kan fratages store kampe i en periode.

Det er uklart, hvorfor det har taget tre år at behandle PSG's klage.

