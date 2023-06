Dommer undskylder: Beholder finale-opgave

Den polske dommer Szymon Marciniak, der skal dømme Champions League-finalen 10. juni, kom fredag med en uforbeholden undskyldning.

Dommeren havde deltaget i et kontroversielt arrangement i polske Katowice 29. maj.

Arrangementet havde deltagelse af den højreekstreme politiker Slowomir Mentzen. Politikeren er kendt for at være imod jøder, homoseksuelle, abort, skat og EU.

Szymon Marciniak beklager dybt, at han deltog i arrangementet, og han forklarer, at han føler sig fejlinformeret om, hvad det gik ud på.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har valgt at holde fast i Szymon Marciniak efter beklagelsen, der er lagt ud på forbundets hjemmeside.

Dommeren understreger, at han ikke anede, at arrangementet havde noget at gøre med en højreekstrem polsk bevægelse.

- Hvis jeg havde vidst det, ville jeg kategorisk have afvist invitationen, siger Szymon Marciniak på Uefas hjemmeside.

Dommeren pointerer, at han er imod enhver form for diskrimination, og han lover at udvise bedre dømmekraft i fremtiden.

I årets finale i Champions League mødes Inter og Manchester City 10. juni i Istanbul.

Szymon Marciniak dømte også sidste års VM-finale i Qatar mellem Argentina og Frankrig.