Drama efter slutfløjt: Politiet involveret

Politiet har været nødsaget til at træde ind, efter der er opstået tumult i spillertunellen på Wanda Metropolitano i Madrid

Dramaet mellem Atletico Madrid og Manchester City er ikke stoppet, selvom kampen er fløjtet af.

Efter opgøret fortsatte sammenstødene mellem de to hold nemlig nede i spillertunellen, og politiet har været involveret.

Det melder TV3 Sports Champions League-reporter Luna Christofi på sin Twitter-profil.

'Rav i den på Wanda. Spillerne fortsatte deres sammenstød i tunnelen, og politiet måtte træde til. UEFA har udskudt interview-seancerne en lille stund, skriver hun.

Samme melding kommer fra BT Sport-kommentator Darren Fletcher, der fortæller, at Jack Grealish og Stefan Savic røg i infight i spillertunellen.

- Da spillerne forlod tunnelen, gik Jack Grealish ned af tunnelen, hvorefter Stefan Savic indhentede ham, og lige pludselig var der tumult lige ved tunnelmundingen, siger han.

- På det tidspunkt kom mange mennesker løbende ind i det område, og de to spillere, Savic og Grealish, forsvandt fra mit syn meget, meget hurtigt efter, at fire politibetjente også kom til, og der var en del tumult dernede.

Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix

Efterfølgende ser det dog ud til, at der er kommet ro på igen, eftersom flere spillere har stillet op til interview.

Dramatikken var ellers på det højeste i kampens slutminutter.

Det eskalerede, da Atleticos Felipe lavede lidt af en svinestreg på Phil Foden, hvorefter begge hold gik fuldstændig amok.

Først forsøgte Atletico Madrids Stefan Savic at trække Phil Foden ud af banen, efter han var rullet ind, og så røg de to hold ellers i totterne på hinanden i et sandt masseslagsmål med kvælertag og skub.

Foto: LEE SMITH/Ritzau Scanpix

Felipe endte med at blive udvist, og der faldt en lille smule ro på igen, inden den spanske klubs manager Diego Simeone så lige pludselig befandt sig inde på banen for at sætte sin egen spiller Stefan Savic på plads - dramaet ville ingen ende tage.

Efter slutfløjt så flere Atletico-spillere stærkt utilfredse ud, men hvad der har forårsaget sammenstødene i spillertunellen vides endnu ikke.

Opgøret mellem de to klubber endte 0-0, og dermed er Manchester City videre til semfinalerne i Champions League, efter de vandt 1-0 i det første opgør.

De møder dermed Real Madrid i semifinalen.

Se højdepunkter fra opgøret mellem Atletico Madrid og Manchester City herunder: