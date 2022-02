Drama: Smider to føringer

Hollandske Ajax vandt samtlige seks kampe i Champions League-gruppespillet, og selv om holdet måtte nøjes med 2-2 onsdag ude mod Benfica, har danskerklubben gode muligheder for avancement.

Victor Jensen og Mohamed Daramy sad på bænken hele kampen for Ajax. Herfra kunne de se holdkammeraterne smide to føringer i den første af to opgør i ottendedelsfinalen.

Alligevel er resultatet godkendt efter en kamp i højt tempo.

En opspilsfejl af Benfica gav hollænderne bolden højt på banen efter 18 minutter, mens det portugisiske mandskab var ude af balance.

Anfører Dusan Tadic stod helt umarkeret bagest i feltet og var let at finde. Med en behersket halvflugter med indersiden sendte han elegant Ajax i front.

Føringen holdt kun otte minutter. CL-topscorer Sébastien Haller er farlig i feltet - også i holdets eget felt åbenbart.

Sebastian Haller havde en begivenhedsrig kamp i Lissabon. Foto: Patricia de Melo Mereira/Ritzau Scanpix

Den tidligere Ajax-spiller Jan Verthongen hamrede bolden fladt ind foran mål, hvor Haller fik stukket foden frem og prikket bolden i eget net.

Han ville dog ikke have den lille pinlighed siddende på sig. Bare tre minutter efter var han farlig i modsatte ende.

I duel med selv samme Verthongen var den ivorianske angriber mest snarrådig på en ripost, som han dirigerede ind til 2-1 - hans 11. mål i turneringen i denne sæson.

Han nåede også at brænde en gigantchance på endnu en ripost på tærsklen til pause efter et stolpeskud fra Edson Álvarez.

Det var generelt en lige kamp, men i og omkring modstandernes felt var Ajax bedst. Derfor var pauseføringen også fortjent.

De hollandske gæster åbnede også bedst i anden halvleg. Der blev skabt chancer, og de blev afsluttet, men skarpheden fra før pausen var væk.

Som halvlegen skred frem, fik hjemmeholdet arbejdet sig mere ind i kampen og blev generelt farlige i sine aktioner.

Roman Yaremchuk hyldes for sin scoring. Foto: Rodrigo Antunes/Ritzau Scanpix

Små 20 minutter før tid gav det pote. Ajax-keeper Remko Pasveer kunne kun halvklare et hårdt langskud, og så kunne indskiftede Roman Yaremchuk løbe frem og pande riposten ind fra klos hold.

Scoringen gav kun yderligere intensitet til den i forvejen tempofyldte affære.

Spillet bølgede frem og tilbage, og kampen kunne tippe til begge sider. Det ebbede dog ud til sidst, hvor ingen af holdene ville risikere for meget med et for begge acceptabelt resultat.