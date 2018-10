Drømmemål i forrygende Barcelona-sejr

Wembley har dannet ramme om nogle af de mest mindeværdige øjeblikke i fodboldhistorien.

Champions League-kampen onsdag er helt sikkert et af dem. Der var underholdning i samtlige 90 minutter, da Barcelona slog Tottenham uden skadede Christian Eriksen 4-2.

Men en enkelt detalje var dog over dem alle: Barcelonas mål til 2-0 efter en lille halv times spil

Her havde de spanske gæster allerede havde sat sig tungt på opgøret. Det blev med al ønskelig tydelighed understreget på det fornemme forarbejde, hvor Tottenham-spillerne agerede kegler, mens spanierne spillede ping-pong.

Lionel Messi chippede den ind i straffesparksfeltet til Luis Suárez, der elegant brysttæmmede den til rette for Philippe Coutinho.

Han fik dog ikke rigtig ram på bolden, men lobbede den bagud til Ivan Rakitic, der fra kanten af målfeltet via stolpen halvflugtede 2-0-scoringen ind.

En helt fantastisk scoring, der må kandidere til årets mål.

Men det var langt fra den eneste action i den kamp.

For allerede efter halvandet minut måtte Hugo Lloris for første gang hente bolden ud af sine netmasker - men det var han nu selv lidt skyld i.

Den franske keeper kom lige lovligt langt ud af sit mål for at presse en helt fri Jordi Alba, der blot trillede bolden skråt bagud til Philippe Coutinho. Brasilianeren tæmmede bolden og trykkede så af fra kanten af straffesparksfeltet - og så stod det 1-0.

Med Rakitics projektil kunne Barcelona gå til pausen med en 2-0-føring, men straks fra anden halvlegs start fornemmede man, at der var flere mål i vente.

Specielt rørte Lionel Messi på sig.

Halvandet minut efter pausen sendte han bolden på stolpen til højre for Lloris, og han gentog det kunststykke knap fem minutter senere - på samme stolpe.

Det trak op til en 3-0-scoring - men Tottenham råder i Harry Kane stadig over en afslutter i verdensklasse. Det viste han i det efterfølgende angreb, hvor han først satte Nelson Semedo af med en sparkefinte og dernæst curlede bolden uden om Marc-André ter Stegen.

Så var hjemmeholdet med igen - men den optimisme varede kort.

For Messi havde ikke tænkt sig at lade stolpen vinde duellen med ham. Så under fem minutter efter Kanes reducering ramte han den igen, men denne gang strøg bolden i målet.

3-1 - og så var det svært at se, hvordan Tottenham skulle komme igen.

Alligevel bed de fra sig med 25 minutter igen, da Erik Lamela med et følt spark hamrede bolden forbi ter Stegen.

Det var dog Barcelona og Messi, der kunne grine højest. Den argentinske troldmand fik nemlig alene med Lloris sparket 4-2 ind - og så var den kamp lukket.

Dermed tog Barcelona sin anden sejr, mens Tottenham led sit andet nederlag i Gruppe B.