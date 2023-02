Drømmemål sikrede Dortmund snæver sejr

Borussia Dortmund tager om tre uger til London med en lille fordel i Champions League-ottendedelsfinalen mod Chelsea.

Tyskerne tog på hjemmebane første stik med en sejr på 1-0 onsdag aften. 21-årige Karim Adeyemi blev matchvinder i anden halvleg, efter at et ridt fra dybt inde på egen banehalvdel endte med et mål.

Chelsea kan se tilbage på en kamp, hvor chancerne for et godt udgangspunkt før returopgøret i den grad var der. Det var skarpheden til gengæld ikke.

Premier League-klubben har denne vinter købt spillere for langt over to milliarder kroner, men resultaterne på banen lader indtil videre vente på sig.

Både den dyre ukrainer Mykhailo Mudryk og João Félix viste sig dog fint frem i første halvleg, hvor særligt portugiseren var farlig.

Joao Felix var meget oplagt onsdag aften, men portugiseren brændte og brændte og fik aldrig bolden i mål. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Allerede efter et minut viste samarbejdet sig fra sin gode side, da Mudryk var tæt på at slippe igennem, men en heroisk tackling af forsvarsspilleren Nico Schlotterbeck afværgede lige nøjagtig en friløber.

Felix havde selv et nærgående forsøg, som lige akkurat røg over mål, og kort før pausen ramte han også overliggeren.

Holdkammeraten Thiago Silva havde faktisk bugseret bolden over målstregen lidt tidligere, men bruge ulovligt hånden som hjælp.

En chancerig halvleg, hvor Dortmund selv forsøgte sig 11 gange, sluttede noget ulogisk uden mål. Men det gjorde kampen ikke.

Kort efter et farligt forsøg fra Reece James stak Adeyemi af i en omstilling, og han stoppede først, da bolden ni sekunder senere lå i nettet i den anden ende.

Undervejs afdriblede han både en forsvarsspiller og målmanden, før han scorede det afgørende mål efter 63 minutter.

Adeyemi scorede en konge scoring, der sikrede sejren. Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

Chelsea skulle dog få flere store chancer for at få noget ud af kampen.

Med ti minutter igen kom Kalidou Koulibaly fri til afslutning i feltet, men forsvarsspillerens forsøg blev reddet af Gregor Kobel, før Emre Can skovlede den væk fra stregen.

Dortmund overlevede skydeteltet og har nu gode muligheder i returopgøret 7. marts.

To danskere fik spilletid i onsdagens anden kamp, hvor Casper Nielsen kom ind for værterne fra Club Brugge, mens Alexander Bah var med fra start hos Benfica.

Efter at begge hold i begyndelsen brændte chancer på samlebånd, fandt portugiserne skarpheden og vandt 2-0 på mål af João Mário og David Neres.