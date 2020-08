Drømmen lever: FCM i stor CL-triumf

FC Midtjylland måtte slide hårdt i Bulgarien for det videre avancement, men vandt 1-0 over Ludogorets

Hvis Pione Sisto rent faktisk ender med at gøre comeback i FCM-trøjen, sådan som ondagens transferdrama indikerer, så kan den forhenværende danske landsholdsspiller måske få lov til at optræde på klubfodboldens allerstørste scene.

Onsdag aften leverede FC Midtjylland nemlig det første bevis på, at der er bund i cheftræner Brian Priskes ambitioner om, at løfte den hjemlige succes videre ud i det fodbold-Europa, hvor holdet ellers har leveret så mange skuffelser.

I bulgarske Razgrad sørgede indskiftede Junior Brumado nemlig for en imponerende 1-0 sejr over Ludogorets, og dermed er holdet fra Heden 'blot' to runder fra CL-gruppespillet.

Og hvis de midtjyske ulve rent faktisk løber rundt med europæiske komplekser, var det ikke til at se i de første 45 minutter, hvor kun manglende kynisme forhindrede et forløsende føringsmål.

Først tvang anfører Erik Sviatchenko hjemmeholdets keeper, Renan dos Santos, til en vigtig redning. Og på det efterfølgende hjørnespark fik selvsamme Sviatchenko misbrugt en ellers ganske fin hovedstødschance.

Senere brændte Awer Mabil halvlegens største mulighed, da han helt umarkeret svagt sendte bolden forbi mål.

Efter pausen fortsatte FCM-dominansen, og Ludogorets kunne spillemæssigt slet ikke leve op til den spinkle favoritværdighed, som rutinen fra seks gruppespil havde skabt. Bozhidar Kraev sparkede dog forbi, da han fik chancen.

Den slags afbrændere har det med at være dyre i europæiske knald eller fald-kampe, og hjerterne røg helt op i de midtjyske halse, da ellers bundrutinerede Jesper Hansen sparkede bolden direkte ud i et sæt bulgarske fødder.

Paulinho fik dog afværget, men brasilianeren var ikke uheldig, da han slap gratis for at have en arm på bolden i sit succesfulde forsøg på at agere redningsmand.

Det endte dog lykkeligt for de danske gæster til sidst, da Junior Brumado raget bolden i kassen til en uskøn, men utrolig vigtig FCM-scoring, der blæser masser af liv i drømmen om Champions League i Herning og det nærmeste opland.

Og hvis det også lykkes at lokke Sisto tilbage i folden, er der meget at fejre i Midtjylland i de kommende dage.

