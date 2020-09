Drømmen om Champions League lever!

FC Midtjylland har sensationen i sigte. Efter et defensivt svendestykke på Eden Stadion i Prag er Champions League så tæt på, at de næsten kan røre det efter 0-0 mod Slavia Prag.

Ulvene lukkede gennem samtlige 90 minutter - plus det løse - totalt ned for det Slavia-mandskab, der på besnærende vis matchede Barcelona i Champions League-gruppespillet sidste efterår.

Eneste lille skønhedsplet på forestillingen var, at FC Midtjylland ikke fik prikket den ene kasse ind, som ville have givet et blændende udgangspunkt før returkampen på MCH Arena næste onsdag.

Chancerne var der ellers i slutfasen, da Awer Mabil opsnappede en sløset bold i Slavias opspil og sendte Sory Kaba mod mål, men han valgte uselvisk at se mod kammeraten Pione Sisto, og så gik chancen tabt. Kort efter kom Erik Sviatchenko fri og huggede kvalificeret til med venstre, men det gode forsøg blev reddet.

I overtiden måtte Slavia-målmand, Ondrej Kolar, heldigt redde med ansigtet, da Awer Mabils håbefulde afslutning fra spids vinkel blev rettet af tæt under mål.

Der lå et FCM-mål i luften i slutminutterne, men det ville være bede om meget i en kamp, som var nervepirrende og rasende uskøn på den måde så man sidder med hænderne for øjnene fra start til slut. Som en gyser nu skal være.

Awer Mabil fik midt i anden halvleg kæmpet sig frem til en løs bold i feltet, men australieren forivrede sig og hamrede kuglen et godt stykke over. Chancen kom efter en af de få gange, hvor FCM-angriberen Sory Kaba kom til sin ret i feltet og fik headet.

Kaba havde en svær aften, hvor han trods sin størrelse fortsat havde kæmpeproblemer i luftspillet.

Foto: Ritzau Scanpix

Evander var blevet betroet sin første internationale start denne sæson på bekostning af Bozhidar Kraev for at give ulvene en mere kompakt midtbaneformation.

Selv om FC Midtjylland dermed fik en teknisk og boldsikker fod til at supplere Frank Onyeka og Jens-Lys Cajuste, så havde det sjældent den ønskede effekt. Evander virkede stadig smårusten efter sin skade på Eden Stadion.

I en første halvleg, hvor ulvene fungerede stort set upåklageligt defensivt, så manglede Evanders skarphed i de få sekvenser, hvor ulvene virkelig kunne hugge tænderne i hjemmeholdet.

To frispark i gode positioner ved sidelinjen blev af Evander utilgiveligt losset ind til Slavia-keeper Ondrej Kolar. Der blev tøvet alt for længe i en lovende omstilling, så Joel Andersson nåede at drive i offside. Og værst var brasserens ubeslutsomhed, da han kunne have udnyttet Kolars placering langt ude af målet.

Men i sidste ende rakte det til 0-0 og et gyldent udgangspunkt.

Der er returkamp i Herning. 30. september.

