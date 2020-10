Drømmen opfyldt: - Vanvittigt

FCM trækker Liverpool og Ajax i Champions League

- Alt det, der mangler i Herning, det har vi. FCK-manager Ståle Solbakken var kæk tilbage i september 2018, da FCK skulle spille europæisk gruppespil for tolvte gang på 13 år, mens FC Midtjylland igen havde dummet sig med exit mod Malmö.

To år senere har FCK ikke længere noget, som ulvene mangler. FC Midtjylland spiller nu med på de fineste adresser i Europa, og torsdagens lodtrækning til Champions League-gruppespillet sendte FC Midtjylland op mod Liverpool, Ajax og Atalanta.

FC Midtjylland-bænken jubler efter Anders Dreyers mål mod Slavia Prag, der sendte klubben endegyldigt i gruppespillet i Champions League. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Glødende Liverpool-fans

Og særligt de engelske mestre glæder FCM sig til at møde, for både klubbens sportsdirektør Claus Steinlein og målhelten fra Slavia Prag-kampen, Anders Dreyer, holder med Liverpool.

- Det er lidt svært at forstå, for det har jeg drømt om, siden jeg begyndte at se fodbold. At spille på Anfield, det er lidt vanvittigt, siger Dreyer til TV3 Sport.

- Jeg ser muligheder i gruppen. Vi fik Liverpool som håbet og så to hold, som vi har muligheder mod. Jeg ser frem til det, siger Dreyer, der ikke er den eneste, der holder med de engelske mestre.

- Vores materialechef Jørn Kjær (Simon Kjærs far) og læge Jan Hede er også glødende Liverpool-fans, så det er fantastisk for dem også, siger anfører Erik Sviatchenko til tv-kanalen.

FC Midtjylland skal spille på legendariske Anfield, og det bliver stort for de mange Liverpool-fans i klubben. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Sviatchenko kunne også have set det sjove i at møde både Messi og Ronaldo. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Tæt på Messi og Ronaldo

Da FC Midtjylland blev trukket var der kun tre mulige grupper tilbage. De eneste alternativer var gruppen med Real Madrid og Christian Eriksens Inter eller gruppen med Juventus og Barcelona, og der blev fulgt intenst med på træningsanlægget, hvor FCM-truppen så lodtrækningen sammen.

- Anders Dreyer og Nicolas Madsen havde helt styr på det. Det kunne også have været sjovt at møde Messi og Ronaldo, men vi er i Champions League, og det er det vigtigste, siger Sviatchenko.

FC Midtjyllands første kamp i Champions League spilles 20. oktober, og herefter spilles der både hjemme og ude mod alle tre modstandere. FCM følger i fodsporene på AaB, Brøndby, FC Nordsjælland og FC København, der tidligere har været med i gruppespillet.

FC MIDTJYLLANDS MODSTANDERE

LIVERPOOL

Vandt Champions League i 2019 og var i finalen året før, mens man sidste år røg ud til Atlético Madrid i 1/8-finalen. Men de to øvrige gange de har været i gruppespillet i dette årti - i 2010 og i 2015 - er de faktisk røget ud af turneringen via tredjepladser. Spanske Thiago Alcantara fra Bayern og portugisiske Diogo Jota fra Wolves er kommet til denne sommer, og Liverpool er startet med tre sejre i de første tre kampe i Premier League. Styrmand Virgil van Dijk har ligesom FCM-anfører Erik Sviatchenko en fortid i forsvaret hos Celtic.

Stjernen: Mohamed Salah

Van Dijk har ligesom Sviatchenko fortid i Celtic. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

AJAX

Blot en enkelt af de syv gange de har været i CL-gruppespillet i dette årti er de gået videre. I 2019 sluttede eventyret først ved Tottenham i semifinalen. Har tre gange i dette årtusinde mødt FCK, og det med to danske sejre samlet. Denne sommer er Hakim Ziyech, Donny van de Beek og Sergino Dest sendt til Chelsea, Manchester United og Barcelona, men alligevel har man vundet de tre første kampe i ligaen, hvor den nyindkøbte brasilianske angriber Antony har scoret to gange. Mohammed Kudus og unge Jeppe Kjær er kommet til fra Superligaen.

Stjernen: Dušan Tadić

Den brasilianske angriber Antony er kommet godt fra start i Ajax. Foto: OLAF KRAAK/Ritzau Scanpix

ATALANTA

Målfarlige Atalanta har kun en enkelt gang tidligere været i et europæisk gruppespil, men det var sidste år i Champions League, hvor italienerne gik videre med syv point mod City, Zagreb og Shakhtar. Siden slog de også Valencia i 1/8-finalen, inden de røg ud til PSG i kvartfinalen. Året før tabte de efter to gange 0-0 på straffespark til FCK i Europa League-playoff. I den nye sæson er de startet med to sejre i Serie A, selvom den belgiske back Timothy Castagne er solgt til Leicester.

Stjernen: Duván Zapata

Zapata til højre har i sæsonstarten haft glæde af en formstærk argentiner i form af Alejandro Gomez. Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

