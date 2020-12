Drop planerne: Du har Braithwaite!

Tingene kan gå stærkt i fodboldverdenen.

For blot et par uger siden lignede Martin Braithwaite en færdig mand i FC Barcelona, men en sand drømmeuge med tre kampe fra start, fire mål og imponerende spil har givet piben en anden lyd i det spanske.

Onsdag aften startede Martin Braithwaite inde og scorede for tredje kamp i træk ude mod ungarske Ferencvaros i Champions League, og det går ikke ubemærket hen i de store spanske aviser.

AS spekulerer endda i, at cheftræner Ronald Koeman bør opgive sin drøm om at hente landsmanden Memphis Depay til Barcelona i januar på grund af Braithwaites form.

- Når Braithwaite spiller så godt, er klubben nødt til at spørge sig selv, om Memphis Depays ankomst i januar bør være en prioritet, eller om de skal koncentrere sig om at forstærke andre positioner, lyder det om Braithwaite, der, efter en start på sæsonen uden meget spilletid, pludselig får tillid fra chefen.

- Danskeren har nu scoret fire mål i de sidste tre kampe. Hvis han fortsætter med at præstere sådan, bliver det svært for Koeman at droppe ham. Han leverede igen et fint indtryk i dag (onsdag red.), især i første halvleg, hvor han scorede scorede efter Dembeles fantastiske assist og vandt et straffespark.

Med scoringen onsdag aften deler Martin Braithwaite nu topscorerværdigheden for Barcelona i Champions League med Lionel Messi. De har begge scoret tre gange i indeværende sæson.

Den Barcelona-baserede sportsavis Mundo Deportivo sparer heller ikke på superlativerne.

- Martin Braithwaite er en anden, der flyder over af selvtillid takket være den tillid, Koeman giver ham. Den danske angriber drog igen fordel af chancen fra den hollandske træner, der har givet ham spilletid i otte af de sidste nu kampe.

- Og han viste igen, at han er en nier, der kan bidrage til holdet. Ikke kun med et mål, men også som referencepunkt i angrebet, skriver Mundo Deportivo.

- Braithwaite er blevet forløst. Han er i storform og giver Barcelona den nødvendige fart. Han viste et killer-instinkt ved sit mål og viste sin power, da han efterfølgende fremprovokerede et straffespark, skriver de videre og sammenligner Braithwaites antrit forud for det tilkæmpede straffespark med den brasilianske Ronaldo, som Martin Braithwaite flere gange har udråbt som sit helt store idol.

Ousmane Dembele lagde op til Martin Braithwaites mål, mens danskeren skaffede et straffespark til sin franske holdkammerat. Foto: ATTILA KISBENEDEK/Ritzau Scanpix

Barcelona er klar til ottendedelsfinalerne, men skal i sidste runde møde Juventus på Camp Nou i den direkte kamp om førstepladsen.

Spanierne kan tillade sig at tabe med et enkelt mål eller sågar 0-2, efter de besejrede italienerne 2-0 i Torino i slutningen af oktober.

Allerede på lørdag skal Braithwaite og holdkammeraterne dog i aktion igen, når de gæster Cadiz i La Liga.

