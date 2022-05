Efter 15 år: Legende forlader Real Madrid

Efter mere end 15 år og 545 kampe for klubben siger Marcelo farvel til Real Madrid.

Lørdagens Champions League-finale, hvor brasilianeren i øvrigt ikke kom på banen, blev hans sidste for klubben. Det bekræfter han efter slutfløjt, hvor spanierne kunne løfte trofæet.

- Følelserne er overvældende. Det var min sidste kamp for Real Madrid. Men det er ikke en trist dag. Jeg forlader klubben med stor glæde. Jeg er taknemmelig for, at fansene har givet mig de magiske aftener, jeg fik oplevet på Estadio Santiago Bernabéu.

Der er omvendt også gode nyheder for Real Madrids fans. Efter kampen bekræftede Toni Kroos nemlig, at han forsætter i klubben, og Luka Modric meldes desuden tæt på en kontraktforlængelse.

Den kroatiske midtbanespiller havde ellers udløb efter denne sæson.

34-årige Marcelo bliver dog nu fortid i klubben, der hentede venstrebacken i Flamengo helt tilbage i begyndelsen af 2007.