Efter ballade i Dortmund: Nu skal der byttes i København

- Vi kan godt frygte, at flere ting skal byttes, når FCK møder Dortmund 2. november, siger politiinspektør Peter Dahl fra Københavns Politi – han er ikke optimist i forhold til at få flyttet kampen

Når FC København og Brøndby mødes i Superligaen, bestemmer politiet reelt, hvad tid på dagen kampen skal spilles.

De indbyrdes opgør afvikles altid, så der er dagslys mindst to timer efter slutfløjt, så politiet kan dokumentere, hvis fans overtræder reglerne.

Når FC København tager imod Dortmund 2. november i Parken, må Københavns Politi med meget stor sikkerhed leve med, at kampen først starter planmæssigt kl. 21.00.

Det er kamptidspunktet, som UEFA har fastlagt på forhånd. Og det står sjældent til at ændre.

Med tanke på den ballade, der opstod både dagen før og på kampdagen i Dortmund, kan man godt frygte nye, voldsomme uroligheder i forbindelse med returmødet i Parken om små to måneder.

- Det er helt normalt i den slags situationer, at der vil være nogle ting, som skal byttes i returkampen. Derfor er kampen naturligvis allerede kategoriseret som en højrisikokamp, siger politiinspektør Peter Dahl fra Københavns Politi.

Der var voldsom ballade før kampen, hvor FCK-fans blev angrebet af fans, der måske havde tilknytning til Brøndby. FCK-fans reagerede ved at smide pyroteknik retur mod tribunerne. Foto: Lars Poulsen.

Han uddyber:

- Vi kan med lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder få ændret på starttidspunktet for afviklingen. Men det kræver, at vi kan sandsynliggøre, at der bliver uro og ballade.

- Når FCK og Brøndby mødes, har vi ingen problemer med at fremlægge dokumentationen, fordi vi har så meget historik. I forhold til FCK og Dortmund har vi kun begivenhederne fra tirsdag. Derfor bliver det sandsynligvis svært for os at få kampen flyttet til et andet tidspunkt på dagen, forklarer Peter Dahl.

- De voldsomme uroligheder vi har set i forbindelse med opgøret tirsdag i Dortmund, kan de ikke danne grundlag for, at I tager loven i anvendelse?

- Det kan godt være, at vi skal have foretaget en juridisk vurdering, men vi har ikke meget andet historik, vi kan fremlægge fra opgør mellem FCK og Dortmund, forklarer Peter Dahl.

Der var Brøndby-fans på tribunerne i Dortmund, da FCK spillede Champions League. Om personen på fotoet har tilknytning til Brøndby vides ikke. Foto: Lars Poulsen.

Både Københavns og Vestegnens Politi havde spottere til opgøret i Dortmund. Og nu skal der i samråd med det tyske politi evalueres på de voldsomme begivenheder både mandag og tirsdag.

Vestegnens Politi bekræftede tirsdag overfor Ekstra Bladet, at der var fans med tilknytning til Brøndby til stede i Dortmund i forbindelse med opgøret i Champions League.

- Nu må vi revidere tingene i samråd med tysk politi og så forberede os på returkampen. I den forbindelse er det klart, at vi vil have en dialog med FCK, så Dortmunds fans placeres et hensigtsmæssigt sted i Parken, hvor de ikke kan komme i kontakt med hjemmeholdets fans, siger Peter Dahl, politiinspektør hos Københavns Politi.

Brøndby har tætte fanrelationer til Dortmund, og derfor var flere blågule fans rejst til Tyskland i forbindelse med kampen.

FCK-fans har tætte fanrelationer til HSV. Derfor var der HSV-flag i Dortmund tirsdag aften. Foto: Lars Poulsen.

FC København har omvendt nære fanrelationer til Hamburger SV, hvor tyske fans angiveligt var rejst til Dortmund tirsdag for at støtte FCK-fansene.

Mens opgøret mod Dortmund 2. november i Parken allerede er kategoriseret som en højrisikokamp, så venter politiet slet ingen uro i forbindelse med de to øvrige kampe i gruppespillet.

- Sevilla ventes at komme med meget få tilskuere, og det vil ikke skabe problemer. Manchester City fylder udebaneafsnittet, men der ventes ingen udfordringer med dem. Det bliver glade, engelske fodboldfans, der kommer til Parken, understreger Peter Dahl.

Onsdag meldte tysk politi ud, at de har foretaget 44 sigtelser efter FCK's kamp i Dortmund - læs mere her.

