Efter blodigt kollaps: Nu vil de revolutionere reglerne

Diskussionen om hovedskader i fodbold blussede mildest talt op tirsdag aften, da Tottenhams Jan Vertonghen blev sendt tilbage på banen efter at have stødt hovedet sammen med Toby Alderweireld i Champions League-semifinalen mod Ajax.

Belgieren forlod banen igen kort efter og måtte nærmest gribes af Tottenhams manager, Mauricio Pochettino, inden han blev ført ud af flere fra lægestaben.

Lægestabens beslutning om at lade Vertonghen komme tilbage på banen har skabt furore og får nu den britiske hjerneskade-forening Headway til at bede om en regelændring i fodbold.

Den skal gøre det muligt at skifte en spiller ud midlertidigt for derefter at kunne sætte ham ind igen, hvis hovedskaden viser sig at være falsk alarm.

- Hjernerystelser er notorisk svære at diagnosticere. Symptomerne kan være skjult og kræver, at den enkelte er ærlig om, hvordan personen har det.

- At undersøge en spiller i tre minutter - eller fem som det var tilfældet med Jan Vertonghen - giver ikke lægestaben mulighed for at foretage en troværdig diagnose. Specielt ikke når den bliver foretaget på banen og overværes af titusinder af tilskuere, der er utålmodige efter at få sat kampen igang, lyder det fra Headways talsmand, Luke Griggs, ifølge Telegraph.

Jan Vertonghen blev behandlet og undersøgt, men lægerne forudså ikke, at belgieren pludselig fik det værre. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Og ideen er måske ikke helt urealistisk. FIFA er i hvert fald ikke afvisende i forhold til at se på muligheden.

- Det er en mulighed at have indskiftninger specifikt til hjernerystelser, og det er noget, der er værd at diskutere, siger chefen for FIFA's medicinske komité, Michel D'Hooghe, til The Times.

Det er dog ikke helt uden problemer at indføre en sådan regel, mener han.

- Hvis en spiller er ude af kamp i ti minutter, og så bliver sendt tilbage på banen uden at varme ordentlig op, så kan det føre til muskelskader. Så det er også et problem, siger Michel D'Hooghe.

Unfair pres

Tottenham har efter tirsdagens episode meldt ud, at der hverken under kampen eller efterfølgende har været tegn på hjernerystelse, og Mauricio Pochettino forsvarede da også sine læger efter kampen med kommentaren om, at de fulgte reglerne til punkt og prikke.

Foreningen Headway medgiver, at lægerne til fodboldkampe ikke har de bedste forudsætninger for at gøre deres arbejde ordentligt.

- Presset på klubbernes lægestab er enormt og unfair. Særligt i kampe med så meget på spil som i en Champions League-semifinale, siger Luke Griggs.

Ikke desto mindre lignede Jan Vertonghen bestemt ikke en mand, der burde have været sendt tilbage på banen efter sit uheld, hvor han også pådrog sig en stor flænge på næsen.

Udover ønsket om midlertidige udskiftninger foreslår foreningen også, at man indfører uafhængige læger ved fodboldkampe, så det ikke er op til klubbens egne ansatte at vurdere, om en af holdets profiler kan fortsætte en vigtig kamp. Det er også den danske spillerforenings bedste bud på at komme problemet til livs.

- I dialog med Divisionforeningen er der nu lavet regler om, at holdlægen skal træffe beslutningen om spillernes helbred og ikke manageren. Men det er klart, at steppet med uafhængige læger vil være en opgradering, siger Mads Øland, der er formand for Spillerforeningen til Ritzau.

Den løsning kender man blandt andet fra amerikansk fodbold.

