Efter mirakel-comeback: Saver danskerne midt over

Torsdag morgen taler hele fodboldverden om Tottenhams mirakuløse comeback i Champions League-semifinalen onsdag aften mod Aajx. Det afgørende mål kom på vej ind i det sjette overtidsminut, og dagen derpå er der mere salt i såret for Ajax-danskerne Kasper Dolberg og Lasse Schöne - og heller ikke Christian Eriksen kan have hovedet alt for højt.

Hos mægtige Skysports bliver Lasse Schöne vurderet som kampens dårligste spiller med et fire-tal på skalaen op til 10.

- Lavede en afgørende fejl, da han ikke lod sin målmand snuppe en løs bold ved Spurs' andet mål, lyder det fra Skysports.

Kun en anelse bedre vurderes Kasper Dolberg med et fem-tal.

- Dolberg kom sent ind på holdet efter en skade til David Neres under opvarmningen. Han magtede ikke at få indflydelse på kampen og mistede bolden ved flere lejligheder, lyder det, mens den marokkanske stjerne Hakim Ziyech vurderes som bedste Ajax-spiller med et syv-tal.

Hos Tottenham vurderes spillerne til mellem fem og ni med Lucas Moura som bedst, og Christian Eriksen er i den lave ende med et seks-tal.

- Kunne ikke nyde den bedste retur til Johan Cruyff Arena. Han missede en god mulighed, da han skød lige på Onana, og han var ikke så afgørende, mens andre omkring ham skinnede i stedet, lyder det.

Eriksen i kamp med Schöne. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Hos Daily Mail er der ikke meget mere positive ord at hente for danskerne. Kasper Dolberg får sammen med målmand-Onana dårligste karakter.

- Kom sent ind efter skaden til Neres under opvarmningen. Til tider slap, og hans udskiftning blev tiljublet af hjemmefansene, lyder det.

Lidt bedre vurderes Lasse Schöne trods alt med 6,5.

- Den gamle mand holder ungdommen i snor. Smed ingen afleveringer væk før pausen, men blev ofret tidligt i anden halvleg, da Spurs blev giftige, lyder det.

Christian Eriksen vurderes som tredjedårligste Tottenham-spiller og får karakteren seks på et hold, der ellers vurderes til mellem fem og 9,5.

- Svagt forsøg lige på målmanden ved 0-0. Så træt ud og manglede selvtillid, men spillede sin del i comebacket, lyder det.

Heller ikke The Guardian falder i svime over danskerne.

Kasper Dolberg vurderes som dårligste mand med et fem-tal, mens Schöne kun vurderes tanden bedre med et seks-tal, hvor både Mathijs de Ligt og Hakim Ziyech får otte.

Eriksen får et syv-tal og er Tottenhams tredjedårligste - kun undergået af Victor Wanyama og Kieran Trippier.

Også Squawka, der er glade for statistik, vurderer danskerne lavt. Kasper Dolberg, Lasse Schöne og Christian Eriksen får alle seks-taller.

- Fingrene vil pege på ham ved Tottenhams andet mål. Skiftet ud tidligt i anden halvleg, lyder det blandt andet om Schöne.

Christian Eriksen kan nu se frem til at blive første dansker i en Champions League-finale siden Daniel Agger i 2007.

