Efter racisme-beskyldninger: Champions League-kamp spilles færdig onsdag

Skandale-kampen mellem Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir bliver ikke genoptaget tirsdag aften.

Den skal i stedet spilles færdig onsdag. Det oplyser Istanbul-klubben ifølge AFP.

Klubben skriver på Twitter, at 'vores spillere har besluttet ikke at gå på banen på grund af den racisme, som fjerdedommer Sebastian Coltesci rettede mod vores assistenttræner Pierre Webó'.

Kampen blev afbrudt i begyndelsen af første halvleg, hvorefter spillere og dommere diskuterede i flere minutter, inden de forlod banen.

Der var endnu ikke scoret, da kampen blev afbrudt.

Nye dommere og grundig efterforskning

Kampen bliver genoptaget onsdag kl. 18.55 fra det 13. minut med et nyt hold af dommere, skriver UEFA på sin hjemmeside.

Det europæiske fodboldforbund skriver på deres Twitter-profil, hvordan de vil agere i det videre forløb.

'UEFA er opmærksom på en hændelse under aftenens Champions League-kamp mellem Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir og vil gennemføre en grundig efterforskning.'



'Racisme og diskrimination i alle dens former har ingen plads inden for fodbold'.

Også Tyrkiets præsident Erdogan har udtalt sig om skandale-kampen.

'Jeg fordømmer kraftigt de racistiske bemærkninger mod Pierre Webó, en repræsentant fra Başakşehirs tekniske team, og jeg tror, at de nødvendige skridt vil blive taget af UEFA', skriver han på det sociale medie Twitter.

