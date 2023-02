Efter skuffelse: - Vi har ikke farten

Manchester City spillede onsdag aften 1-1 mod tyske RB Leipzig i Champions League, og det er især tyskernes fart i omstillingerne, som skræmmer Manchester Citys cheftræner, Pep Guardiola.

Guardiola siger efter kampen, at tyskerne simpelthen har så meget fart i omstillingerne, at hans hold ikke kan matche dem.

- Jeg syntes ikke, vi skulle dukke op og tabe 4-3. Det bliver nødt til at være lidt mere åbent, når vi spiller i Manchester, siger han.

- Vi har ikke et hold, som kan spille op mod dem i omstillingerne. Der er de bedre end os og hurtigere end os, på nær Kyle (Walker, red.) og Erling (Haaland, red.).

- Den fart, som de har, har vi ikke.

Guardiola siger i spøg til pressemødet efter opgøret, at han da kunne 'stille med ni angribere' i hjemmebaneopgøret på Etihad Stadium.

- Måske bliver jeg vanvittig i hjemmebaneopgøret og stiller med ni angribere. Men jeg har trænet i det her land (Tyskland, red.) før, og jeg har analyseret Leipzig, og jeg har brug for den her slags kontrol, siger Guardiola.

Den catalanske cheftræner mener dog, at hans spillere spillede en god kamp alt taget i betragtning.

- De hang med hovederne, så jeg sagde til dem: 'Hvorfor hænger I med næbet? Op med humøret. Det var en god kamp, I spillede. Det er lige meget, at folk ikke bryder sig om det. I spillede kampen, som den skulle spilles.', fortæller Guardiola om sin samtale med spillerne efter kampen.

Manchester City og RB Leipzig mødes til returkampen 14. marts.