Ekspert i vild hovering: Vil ikke spille dem for stort

'1000 på spil'-kynikeren Benjamin Leander forudser store klø til Besiktas i aften i Portugal, men går konservativt til værks for ikke at komme 'for langt foran' sine to modstandere

Førerhunden i '1000 på spil', Ekstra Bladets fodbold- og bettingmagasin, skruer yderligere op for kynismen i onsdagens afsnit.

- I går kørte jeg jo kyniker på Upamecano i Bayerns kamp, lyder det fra spilekspert Benjamin Leander med henvisning til sit tirsdagsspil på, at Dayot Upamecano skulle få et gult kort i Bayern-Benfica.

- Jeg gør lidt det samme i dag ved simpelthen at tro, at Besiktas sælger den her kamp.

- De har nul point, er blevet splittet ad i samtlige kampe i gruppen, og har en monstervigtig topkamp mod Andreas Cornelius og Trabzonspor i ligaen, hvor de enten kan komme ti point bagud i guldduellen eller mindske forspringet til fire.

- De spiller 68 timer efter, de er gået fra banen i Portugal, havde i forvejen pænt med afbud, da de blev slået i Ajax og mangler stadig en del spillere.

- Så jeg tror, at Besiktas kommer med et halvt reservehold og så bliver de most i Portugal, lyder dommen fra Leander, der derfor satser sine kroner på, at onsdagens kamp bliver en, som Besiktas helst vil have i glemmebogen.

