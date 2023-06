Ekspert om Haaland: - Bliver ikke hovedpersonen

Erling Haaland har været afgørende for Manchester Citys succes og mulighed for at vinde The Treble, når Champions League afgøres lørdag aften. Men den norske bomber bliver ikke afgørende i finalen, mener dansk ekspert

Ét mål i hver anden kamp plejer at være et fremragende pejlemærke for en topangriber.

Men det er ikke godt nok for Erling Haaland - han nøjes ikke med hver anden.

52 scoringer i 52 kampe i sæsonen er det i stedet blevet til. Og lørdag aften har han og resten af Manchester City så muligheden for at krone en allerede bragende succesfuld sæson, når Inter venter i Champions League-finalen.

Hænderne over hovedet - sådan har det set ud fra Erling Haaland gennem hele sæsonen. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Bliver ikke afgørende

Men selvom den stærke bomber med de lange, lyse lokker har været kampafgørende mere end nogen anden i sæsonen, er det ikke givet på forhånd, at han bliver det lørdag.

Det mener fodboldekspert og tidligere Manchester City-spiller Mikkel Bischoff.

- Jeg tror ikke, Haaland bliver hovedpersonen, siger Bischoff til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, han bliver pakket ned af Inters forsvar. Faktisk tror jeg, Inter hellere vil spille over for Haaland end en lille, væver type. De typer, de har i forsvaret, er store, stærke spillere, som godt kan lide dueller. Det behager Inter bedre med en stor, stærk én, som de kan slås med.

Francesco Acerbi bliver højst sandsynligt én af de forsvarsspillere, der skal forsøge at lukke ned for Erling Haaland. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

En tæt kamp

De fleste, inklusiv bookmakerne, anser vel nok Manchester City som værende favoritter.

Store favoritter endda.

Men ikke Mikkel Bischoff.

- Jeg forventer, at kampen bliver tættere, end de fleste tror. Inter har været rigtig gode i finaler, og de er modbydelige at spille mod, siger Bischoff og giver Inter et godt råd med på vejen.

- Hvis jeg var dem, ville jeg kigge mod, hvordan Brentford har gjort det mod City i den her sæson. De spiller lidt samme formation med to angribere. De er kompakte og angriber meget direkte og stejlt, når de får bolden.

Thomas Frank (th) har besejret Pep Guardiola (tv) og Manchester City to ud af to gange i sæsonen. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

Thomas Franks Brentford-hold slog Manchester City begge gange i sæsonens to Premier League-opgør.

Større end United

Hvis Manchester City vinder Champions League-trofæet, fuldender de The Treble, da de ligeledes har sejret i Premier League og FA Cuppen denne sæson.

Kun ét andet engelsk mandskab har gjort netop dét - Manchester United i 1999 med Peter Schmeichel mellem stængerne.

- Hvis vi kigger over de senere år, er City endnu bedre, end Manchester United var dengang, hvis de vinder The Treble, siger Mikkel Bischoff og slår fast, at han selvfølgelig holder med sin gamle klub.

- Det gør jeg helt afgjort. Jeg sidder med en lyseblå trøje på til finalen.

Champions League-braget mellem Manchester City og Inter spilles på Atatürk Olympic Stadium i Istanbul, Tyrkiet.