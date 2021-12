Champions League ... 7. dec. 2021 kl. 11:29 Gem artikel Ups! Denne funktion kræver en gratis konto ... ... så vi kan gemme denne artikel for dig. Opret konto Log ind

Ekspertens nøgle: Slå to fluer med ét smæk

Ekstra Bladets managerekspert forsøger at tage forskud på knockoutfasen i 6. runde af Champions Manager. Læs hans optakt her og hør, hvordan Frederik Ingemann håber at få en fordel