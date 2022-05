Eksperter uenige før CL-finalen

Hvem vinder aftenens Champions League-finale?

Det spørgsmål er der sikkert mange, der spekulerer over og diskuterer med vennerne i løbet af lørdagen forud for det store brag mellem Liverpool og Real Madrid.

Også diverse internationale eksperter har naturligvis gjort sig tanker om udfaldet af kampen. Og de er bestemt ikke enige.

Michael Owen

Michael Owen har en klar favorit til finalen. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

I løbet af sin flotte karriere spillede Michael Owen i bl.a. både Liverpool og Real Madrid. Men den tidligere landsholdsbomber for England er ikke i tvivl om, hvilket hold der er stærkest.

- Jeg synes, Liverpool ser bedre ud end Real Madrid, og de kan muligvis udspille dem totalt. 3-1 eller 3-0 er min forudsigelse, siger Owen til Daily Mail.

- Madrid har gjort det fantastisk for at nå finalen, men jeg tror, Liverpool er for erfarne og for gode.

Patrice Evra

Patrice Evra indstillede en flot karriere i 2018 og vandt bl.a. fem engelske mesterskaber med Manchester United. Foto: Rui Vieira/Ritzau Scanpix

Den franske Champions League-vinder fra 2008 er i øjeblikket bosiddende i Danmark, og han har også givet sit bud på aftenens vinder.

- Den er svær. Det gør ondt for mig at sige, at Liverpool fortjener at vinde efter den fantastiske sæson, de har haft, siger Evra, der i otte år spillede for Liverpools rivaler Manchester United.

- Alt kan ske med Vinícius Júnior, Karin Benzema og Luka Modrić på banen. Det bliver en fed finale, og jeg tror, Real Madrid vinder i straffesparkskonkurrence.

Rio Ferdinand

Rio Ferdinand tror især, at én bestemt spiller bliver afgørende for Champions League-finalen. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Manchester United-legenden Rio Ferdinand kommer med sin forudsigelse på kampen i en video på Twitter.

Videoen er optaget i samarbejde med Playstation, og her får Ferdinand muligheden for at vælge en hvid Playstation-controller, hvis han har Real Madrid som favoritter eller en rød for Liverpool.

- Jeg går med Real Madrid, afslører han og griber den hvide controller.

- Jeg tror, Thibaut Courtois skal spille godt for, at Real Madrid vinder. Jeg tror, han bliver den afgørende faktor. Han holder buret rent og bliver kampens spiller.

Jamie Carragher

Jamie Carragher tror på sin gamle klub Liverpool. Foto: Jacques Feeney/Ritzau Scanpix

Efter 17 år og 737 kampe for Liverpool er Jamie Carragher måske en smule farvet i sit valg.

Han har da også Liverpool som favoritter, fortæller han i Sky Bet-podcasten The Overlap.

- Real Madrid har tabt flere kampe i Champions League, end Liverpool har tabt kampe i hele sæsonen i alle turneringer tilsammen, forklarer Carragher.

Efterfølgende forholder han sig til Real Madrids evne til at lave vilde comebacks og afgøre det hele sent i kampene, hvilket har været tilfældet i både kvart- og semifinalerne mod henholdsvis Chelsea og Manchester City.

- Man kan selvfølgelig se på det som god holdånd, men de har også haft heldet med sig i de kampe. Hvis man er så godt et hold, kommer man ikke hele tiden ud i en situation, hvor man skal vinde kampene i de sidste minutter efter at have været bagud.

Gary Neville

Gary Neville er uenig med Jamie Carragher. Foto: Jacques Feeney/Ritzau Scanpix

I den samme Sky Bet-podcast medvirker også den tidligere Manchester United-kaptajn Gary Neville. Han er uenig i Jamie Carraghers vurdering af Real Madrid.

- Jeg har tænkt over, hvordan Real Madrid har vundet deres kampe. Se bare på deres midtbane med Casemiro, Kroos og Modrić, plus de to der kan komme ind senere, Valverde og Camavinga, påpeger Gary Neville.

- De fem spillere driver holdet fra start til slut. Jeg synes, Liverpools svaghed er deres midtbane, og i de sidste 15 minutter af kampen vil Real Madrids midtbane sørge for, at de vinder.

Claude Makélélé

Claude Makélélé spillede CL-finalen i 2002, hvor Zidane scorede det ikoniske flugter-mål. Foto: Michel Maestracci/Ritzau Scanpix

Makélélé vandt Champions League med Real Madrid i 2002, og han satser da også på, at hans gamle hold vinder Champions League endnu en gang.

- Begge hold har erfarne spillere, men jeg tror, Madrid har fordelen. Det er en klub, der er skabt til at vinde Champions League.

Og hvem scorer så målene for Kongeklubben?

- Benzema, Rodigo og Modrić. Og Modrić bliver kampens spiller, lyder det fra Makélélé.

Paul Merson

Paul Merson (nr. 16) ses her i aktion for England mod Danmark ved EM i 1992. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

Også den tidligere England- og Arsenal-kant Paul Merson med 369 Gunners-kampe på CV'et har analyseret på den kommende Champions League-finale.

'På papiret har Jürgen Klopp det bedste mandskab, men deres spanske modstandere har bevist, at de aldrig giver op', skriver han på Daily Star.

'Liverpool slår Real Madrid. De fejler ikke. De vil være for meget for dem (Real Madrid, red.) i Champions League-finalen.

Lørdagens finale på Stade de France i Paris spilles klokken 21.00 - og du kan følge den live lige her på eb.dk.