Elkjær hylder Braithwaite: - Kunne ikke være bedre

Preben Elkjær og Jesper Grønkjær roser Martin Braithwaite efter to mål i Barcelonas storsejr i Champions League

FC Barcelona stillede med flere reserver tirsdag aften i Champions League i udekampen mod Dynamo Kiev.

En af dem var danske Martin Braithwaite, der i den grad greb den sjældne chance fra cheftræner Ronald Koeman.

Hele to mål og en assist stod den danske landsholdsspiller bag, da Barcelona for 17. sæson i træk spillede sig videre til forårets 1/8-finaler med en 4-0-sejr.

Derfor var der også masser af roser til ham fra TV3 Sports eksperter efter kampen.

- Det er præcis, det man efterlyser, at spillere, der så får chancen, også viser sig frem, og det gør han i aften med to mål. Det kunne ikke være bedre for ham, siger den danske landsholdslegende Preben Elkjær i Goalshow på TV3+.

Elkjær roser samtidig Braithwaite for selv at tage bolden og sparke straffet sikkert ind.

Det blev Martins aften i Kiev. Foto: Valentyn Ogirenko/Ritzau Scanpix

Jesper Grønkjær havde også anerkendende ord til den danske stjerne.

- Det er kæmpe stort, at vi har en dansker, der overhovedet scorer i Champions League, siger Jesper Grønkjær på TV3+.

- Han får gjort opmærksom på sig, og det er nok det vigtigste, jeg har at sige om det, fordi han er i skarp, skarp konkurrence.

FC Barcelona hylder også på deres egen Twitter-profil Braithwaite, hvor klubben skriver, at 'hårdt arbejde betaler sig'.

