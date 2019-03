En skændsel! Real Madrids fadæse stormer jorden rundt

Måske havde man ikke regnet med, at Real Madrid ville vinde Champions League for fjerde år i træk efter afskeden med Cristiano Ronaldo og Zinedine Zidane i sommer.

Men at det endelige dødsstød i mesterholdsturneringen skulle komme på hjemmebane til - ja, undskyld - upåagtede Ajax fra Amsterdam, må være kommet bag på selv de mest skeptiske Real-aficionados i den spanske hovedstad.

For selvom det chokerende nederlag på 0-3 i december til CSKA Moskva stadig stod friskt i erindringen, så var det nok svært for de fleste at tro på, at man igen ville tabe med hele tre mål til en for Real Madrid regulær undermåler.

Ja ja, Ajax har vundet pokalen med de store ører fire gange i historien, men det aktuelle Ajax-mandskab er trods utroligt meget talent ikke på niveau med Reals stjernehær.

Eller...det burde de ikke være.

Det er også kommet bag på et hav af internationale medier. Dels at Real skulle ryge ud til Ajax. Dels at de endte med en solid øretæve.

Marca, der sammen med AS mandsopdækker Real Madrid 24 timer i døgnet, konstaterer tørt, at det er slut efter tre triumfer i træk

Tyske Bild har selvfølgelig et billede af Toni Kroos med overskriften: 'Kongelige tæsk: Ajax ydmyger Real' - tilsat et billede af Lasse Schönes scoring på Thibaut Courtois.

Italienske Gazzetta dello Sport: Øredøvende: Ajax scorer fire mod Real og eliminerer mestrene

Sky Sports konstarerer tørt, at Ajax chokerer Real.

El Mundo Deportivo, der mandsopdækker rivalerne fra FC Barcelona: Total fiasko for Real Madrid, der har sagt farvel til det hele

Franske L'Équipe er anderledes kort for hovedet: Skuffelsen, står der kort og godt.

Italienske Corriere dello Sport: Ajax imponerer på Bernabeu - Real overvældet og elimineret

Mexicanske Récord analyserer nedturen i flere artikler og vurderer, at blamagen tager sit udspring i ansættelsen af Julen Lopetegui før VM

Amerikanske ESPN bruger eksperten Craig Burley til at sætte ord på fadæsen

