Endelig! Stor ændring i Champions League

Det skal være slut med, at tilrejsende fans skal betale ublu priser for at se deres favorithold spille på udebane Champions League-kampe.

Det mener Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), der derfor har besluttet at sætte et loft over prisniveauet for udebanefans til kampene i den populære turnering.

Fremover må billetter til fans af udeholdet maksimalt koste 70 euro, svarende til 521 danske kroner.

Samtidig må klubberne ikke kræve mere for billetter til gæstefans, end billetter i tilsvarende kategori koster for hjemmeholdets tilhængere.

- De fans, der følger deres hold til udekampe, skal have adgang til billetter til en rimelig pris med tanke på, at de allerede har haft udgifter til rejsen.

- Ved at fastsætte et prisloft vil vi sikre, at tilhængere stadig kan rejse til kampe og medvirke til at skabe atmosfære på stadion, siger Uefa-præsident Aleksander Ceferin i en pressemeddelelse.

Også i Europa League er der fastsat et prisloft. Tilrejsende tilhængere skal fremover maksimalt betale 45 euro (335 kroner) for en billet til udeholdets tilskuerafsnit i kampene.

Gruppespillet i Champions League begynder 17. september.

Eriksens chef afviser 'åndssvagt' rygte

Bizar tale chokerer: - De dræber os for sjov

Se også: Ajax sikkert i Champions League