Er hans tid ovre? Det forudser legende

Manchester City måtte sidste weekend endnu en gang give fortabt på den store drøm om at vinde Champions League-trofæet, da Manchester-klubben tabte til ligarivalerne fra Chelsea 1-0.

Manchester Citys træner Pep Guardiola var efter nederlaget ude og forsvare sine taktiske beslutninger, efter at han blev kritiseret for fravalget af en defensiv midtbanespiller i startopstillingen.

Den tyske fodboldlegende Lothar Matthäus forstår ikke den spanske træners dispositioner, hvor tyskeren især kritiserer Manchester Citys startopstilling i finalen. Det skriver han i sin klumme for tyske Sky.

- Hvordan kan man spille uden en defensiv midtbanespiller i klubbens vigtigste kamp nogensinde, som har været på banen i næsten hver eneste kamp hele sæson, som giver holdet balance og giver de andre den nødvendige sikkerhed? spørger tyskeren i sin klumme.

Lothar Matthäus er ikke imponeret over Pep Guardiola efter Champions League-finalen. Foto: Ritzau Scanpix

Lothar Matthäus tror ikke, at han står alene med kritikken. Tyskeren, der nåede at spille 150 landskampe, mener, at Manchester Citys spillere også var rådvilde om, hvordan træneren ville have, at de skulle spille under finalen.

Det, mener Matthäus, kan have stor betydning for den spanske træners fremtid i klubben.

- Han har garanteret mistet meget kredit, både indadtil og udadtil, og værst af alt hos spillerne, og det er svært at få tilbage. Jeg vil ikke være overrasket, hvis Pep Guardiolas tid i Manchester City er ovre.

Pep Guardiola har vundet Champions League to gange med FC Barcelona, men træneren har stadig til gode at gøre Manchester City europæiske mestre. Foto: Ritzau Scanpix

Lothar Matthäus vandt aldrig Champions League, men den tyske stopper var med til at vinde sølvmedaljer to gange i den prestigefyldte turnering. Tyskeren startede blandt andet i Champions League-finalen i 1999, hvor Matthäus' Bayern München tabte 2-1 til Manchester United.

