Er nordmand verdens bedste?

Med de to mål i Dortmunds 3-2-sejr ude mod Sevilla er den 20-årige norske angriber Erling Braut Haaland oppe på imponerende 18 mål i 13 kampe i Champions League.

Spørgsmålet er, om Haaland og tirsdagens hattrick-helt Kylian Mbappé nu endegyldigt har taget over fra Lionel Messi og Cristiano Ronaldo som verdens bedste spillere.

- Det er måske lidt tidligt, men Haaland er en bomber. Han går ind til hver eneste kamp med fornemmelsen af, at han scorer. Han løber de rigtige steder hen, og han er brandvarm, siger Elkjær i Champions League-studiet på TV3+.

Elkjær glæder sig over at se, at det er den norske angriber, der skaber mulighederne og sætter fart på.

- Han har en fantastisk næse for det. Han er en god fodboldspiller også i opspillet. Han er skarp i afslutningerne og har finesse. Du får hele pakken. Spillemæssigt kan man ikke sammenligne med Messi, men når det handler om at score mål, så er han giftig, siger Elkjær.

Også Michael Laudrup er positiv over for nordmanden.

- Jeg synes ikke, at vi skal lægge det på hans skuldre, at han skal være den nye Ronaldo eller Messi, men der er ikke mange af de her niere, der vil gøre alt for at score mål. Mange af dem er på den anden side af 30 år, så det er godt at se Haaland. Nu er det to sæsoner i træk, og han fortsætter altså, siger Laudrup i TV3+-studiet.

Også på engelsk tv taler de om Haaland og Mbappé.

- Det kan blive en rivalisering i de næste 10 år. Det er bliver fedt at se dem udvikle sig, lyder det her fra Gary Lineker og co.

Haaland har scoret mod samtlige otte modstandere, han har haft i Champions League-turneringen. Selv siger han, at han hygger sig i turneringen...Og så bygger han også lidt på tvekampen med PSG-angriberen.

- Da jeg så ham score tre gange, så var det en ekstra motivation for mig, siger Haaland.

