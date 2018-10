Eriksen bag to Tottenham-scoringer - men kæmpe fejl kostede

Christian Eriksen skulle ikke bruge lang tid på at finde tilbage til storformen efter sin skade, da han onsdag aften var hjernen bag Tottenhams to scoringer i 2-2-kampen på udebane mod PSV Eindhoven i Champions League.

En genial aflevering forud for det udlignende mål og et perfekt oplæg til Harry Kanes føringsmål var i den grad medvirkende til, at London-klubben lignede en vinder i Holland indtil kort før tid.

Udvisningen af målmand Hugo Lloris med ti minutter igen blev dog dyr, da Luuk de Jong udlignede til 2-2 seks minutter senere. En udvisning, der opstod i kølvandet på Christian Eriksens boldtab.

Første start i en måned

Danskeren har siddet ude med en drilsk skade i maveregionen siden 22. september og startede for første gang inde efter et ganske kort indhop i weekenden.

Fra den offensive midtbane leverede han fem minutter før pausen lidt af en genialitet, da han trods en skudmulighed stak bolden ind bag PSV-forsvaret til en fremadstormende Kieran Trippier, der med største selvfølgelighed sendte bolden skråt tilbage for fødderne af Lucas Moura. Brasilianeren kvitterede ved at bringe balance i regnskabet – via en hollandsk fod.

Se det her:

Inden Eriksen tog fat, havde Hirving Lozano bragt PSV Eindhoven foran efter en eklatant brøler af Toby Alderweireld, der lod mexicaneren stjæle bolden og score i en blød bue henover Hugo Lloris, der var som forstenet på den afrettede afslutning.

Tottenham følte sig kort inden Lucas Mouras udligning bortdømt, da forsvareren Davinson Sanchez fik annulleret sin scoring efter et hjørnespark. Harry Kane stod godt nok offside, men helt uden at have indvirkning på spillet. Linievogteren vinkede, dommeren fløjtede, og så måtte Tottenham på den igen.

Eriksen strøede kampen igennem om sig med flere fine afleveringer, og da han ti minutter efter pausen stod for oplægget til Harry Kanes hovedstødsmål med et milimeter-præcist indlæg med venstre ben, så glædede de medrejsende Tottenham-fans sig nok over, at deres danske kreatør igen var tilbage i startopstillingen.

Fatalt boldtab

Lige indtil han smed bolden væk på midtbanen, så Hirving Lozano nok en gang slap alene igennem. Hugo Lloris mistede endnu en gang fatningen og nedlagde mexicaneren. Rødt kort til franskmanden.

Det kunne de tilbageværende ti mand ikke håndtere, og fire minutter før tid kunne Luuk de Jong så prikke bolden ind bag indskiftede Michel Vorm i Tottenham-målet.

Tottenham havde inden da haft chancer til flere mål. Tættest på var Harry Kane og Erik Lamela, der begge ramte træværket, mens Christian Eriksen burde have testet PSV-keeperen Jeroen Zoet bedre med sin afslutning fra fem minutter efter pausen.

Resultatet kan ingen af holdene for alvor bruge. Det efterlader både Tottenham og PSV Eindhoven på et point for tre kampe, og begge hold får ualmindeligt svært ved at nå ottendedelsfinalerne i dette års Champions League.

Se Eriksens konge-oplæg til Kane her:

Se også: Ståle til sin nye keeper: Smut nu i biografen med dig

Se også: United dummer sig igen-igen

Se også: VM-video gik viralt: Danmark kan vinde stor pris