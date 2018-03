Eriksen & co. blæser til angreb: Vil vælte Den Gamle Dame

Det er sjældent, at fodboldfans glæder sig over 0-0, men der vil blive jublet i London, hvis det er cifrene på Wembleys måltavle efter kampen mellem Tottenham og Juventus.

For efter 2-2 i Torino vil en nulløsning – eller 1-1 for dens sags skylde – sende Christian Eriksen & co. videre til kvartfinalen i Champions League.

Den danske landsholdsstjerne stod for udligningen i Italien, mens den første scoring naturligvis blev sat ind af Harry Kane.

Og netop den engelske landsholdsangriber blæser til angreb. For selv om Tottenham går videre med en målløs forestilling, har Spurs ikke tænkt sig at gå til opgøret mod Den Gamle Dame på italiensk vis…

– Vi ved, at de har brug for at score, men vi kan ikke gå ind i kampen med negative tanker. Måden, vi spiller på, er altid foden på speederen, altid presse, altid spille angrebsfodbold.

– Vi forsøger at vinde kampene. Hvis vi når 80 minutter, og det stadig står 0-0, vil vi måske have en anden indstilling, men fra start vil vi presse højt og forsøge at skabe så mange chancer som muligt, siger Harry Kane til London Evening Standard.

Harry Kane scorede naturligvis i det første opgør mod Juventus. Foto: AP/Antonio Calanni

Den 24-årige englænder har været glohed i Champions League i denne sæson.

Han har allerede tangeret Steven Gerrards engelske rekord for flest mål på en sæson (syv), og sammen med Christian Eriksen er han uden tvivl den, der kommer til at fylde mest på det italienske taktikmøde.

– Vi taler om en spiller, der er blandt de tre-fire bedste angribere i verden, men Juventus må spille som Juventus. Hvis vi spiller vores spil, vinder vi.

– Tottenham fokuserer på at angribe og vil måske give noget væk. De kommer ikke til at være pivåbne, men deres udtryk kommer ikke til at ændre sig i løbet af en dag, siger Juventus’ forsvarsjern Giorgio Chiellini til Il Giornale.

Gonzalo Higuaín scorede begge de zebrastribedes mål i første kampe, men med en straffesparksafbrænder endte argentineren alligevel som skurk.

2-2’eren gør livet svært for de italienske mestre, der ikke har statistikken med sig.

82 gange er det første opgør i en knockout-kamp i Champions League (og forløberen Europa Cup’en for mesterhold) endt 2-2, og i 65 af tilfældene er udeholdet endt med at gå videre.

– De har en lille fordel. De scorede to gange på vores stadion, og det viser noget. Men alt er åbent, og det ved de også.

– Vi er bedre forberedt nu, for efter den første kamp ved vi en smule mere om dem, siger Giorgio Chiellini, der nok ærgrer sig over, at det ikke var Juventus, der fik 2-2 på udebane i første kamp.

Så skulle de nok have forsøgt at give Tottenham en lektion i italiensk forsvarsspil for begyndere…

Se alle fire mål fra det første opgør i Torino her:

