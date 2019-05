Eriksen erkender: - Det er mærkeligt

Tottenham har været heldige og haft marginalerne på sin side i knockoutfasen i Champions League.

Det siger Christian Eriksen til norsk TV2 før lørdagens Champions League-finale mod Liverpool i Madrid.

- Det er mærkeligt, at vi er i finalen. Det har været nogle spændende kampe, og vi er heldige med at være her nu. Vi kunne have været uheldige og være røget ud i mange af kampene, hvor vi endte med at gå videre, så det har selvfølgelig været en sæson, hvor der er sket mange ting, men man kan ikke kontrollere alt.

- I mange af Champions League-kampene har vi helt ærligt været pisse heldige med at gå videre, siger Christian Eriksen.

I kvartfinalesejren over Manchester City skulle der hjælp fra videodommerne til at sende Tottenham videre.

Manchester City-spillerne troede, at de efter en fejl fra Eriksen havde scoret det afgørende mål til sidst i kampen. Målet blev annulleret for offside.

Også i slutminutterne af semifinaleopgørene mod Ajax var marginalerne på Tottenhams side. I det sjette minut af tillægstiden scorede brasilianeren Lucas det afgørende mål, der sendte Tottenham i finalen på hollændernes bekostning.

Skal Tottenham have endnu en europæisk succesaften lørdag, kræver det en klog og hurtig boldomgang mod et stærkt Liverpool-mandskab, siger Christian Eriksen.

- Det handler om, at vi skal flytte bolden rigtigt og skabe overtal. I kampene mod Liverpool i denne sæson har vi skabt chancer mod dem, og de har skabt chancer mod os. Det handler om at tage chancerne og score mål, siger han.

Christian Eriksen er den første danske finaledeltager i Champions League siden Daniel Agger i 2007.

