Eriksen får med grovfilen: - Et mareridt

De engelske medier lader sig ofte begejstre af Christian Eriksens præstationer for Tottenham Hotspur, men onsdagens indsats i sæsonens første gruppekamp i Champions League mod græske Olympiakos var lige til glemmebogen.

Danskeren formåede at smide bolden væk 22 gange i løbet af 90 minutter - blandt andet i en afgørende situation der førte til Olympiakos' straffesparksudligning til 2-2.

Boldomgangen, der ellers plejer at være Eriksens varemærke, sikrer ham den tvivlsomme ære som kampens dårligste spiller hos flere af de engelske medier, der uddeler karakterer efter kampen.

Football.London, der følger Tottenham mere end almindeligt tæt, kvitterer med karakteren 3 ud af 10 og tøver ikke med at udråbe præstationen til en af Eriksens værste.

'Danskeren var under vanlig standard for Spurs - bedst illustreret af det nonchalante øjeblik på kanten af eget felt, hvor han tillod sig at miste bolden, hvilket førte til Olympiakos' straffespark. Hans afleveringsradar lod til at være slået fra. En af hans værste europæiske præstationer for Tottenham', skriver de.

Christian Eriksen havde en uheldig fod med i en af Olympiakos' to scoringer. Foto: ARIS MESSINIS/Ritzau Scanpix

- Den værste kamp

Independent følger trop og udråber ligeledes Christian Eriksen til banens dårligste med et 3-tal, mens Sky Sports hiver sig op på 4 ud af 10 - stadig dårligst af alle spillere på begge mandskaber.

Sky Sports brugte den tidligere Premier League-angriber Clinton Morrison til at analysere kampen i Athen, og han rettede hurtigt fokus mod danskeren.

- Jeg elsker Christian Eriksen som spiller, og alle spillere har dårlige dage, men han havde et komplet mareridt af en kamp. Han havde problemer selv med simple afleveringer, siger han og fortsætter:

- Det er den værste kamp, jeg har set Eriksen spille i en Tottenham-trøje. Han kostede Olympiakos' andet mål, da han tøvede med bolden. I sådan en kamp kunne man lige så godt have taget ham ud. Det fungerede bare ikke for ham, lød det fra Morrison.

Smed 2-0-føring

Christian Eriksen blev dog ikke pillet ud, men fik lov at blive på banen i samtlige 90 minutter, selvom manager Mauricio Pochettino skiftede tre af de offensive spillere ud i løbet af anden halvleg.

Tottenham bragte sig allerede i første halvleg planmæssigt foran 2-0 på Karaiskakis Stadion i Athen på mål af Harry Kane og Lucas Moura, inden Daniel Podence reducerede kort før pausen.

Ni minutter efter pausen koksede Eriksen foran Tottenhams felt, inden Jan Vertonghen noget klodset begik det straffespark, som Mathieu Valbuena omsatte til kampens slutresultat.

I Gruppe B's andet opgør slog Bayern München serbiske Røde Stjerne med 3-0 på hjemmebane. Tyskerne topper dermed gruppen inden næste rundes møde med Christian Eriksen og Tottenham.

