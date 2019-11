Eriksen i fokus efter comeback: - Måske er der liv endnu

Engelske medier er overvejende positivt stemt over for Christian Eriksen efter gårsdagens Champions League-comeback for Tottenham

Det har været et turbulent efterår for Christian Eriksen i Tottenham. Der har været mere ris end ros af de sportslige præstationer, og spekulationer om hans fremtid har fyldt mest af alt.

Efter trænerskiftet blev det atter en gang drøftet, om Mourinho kunne se en fremtid i Eriksen, der ikke har leveret efter sit vanlige niveau og en del gange har givet udtryk for at ville væk. Men efter gårsdagens sejr over Olympiakos er en mild optimisme atter opstået omkring danskeren.

Flere steder får han i den højere ende af karakterskalaen, og holdkammeraten Dele Alli var efter kampen ikke sen til at tilskrive Eriksen en del af æren for, at kampen vendte, efter den udskældte danske playmaker blev hevet ind på midtbanen i stedet for Eric Dier i 29. minut ved stillingen 0-2.

- Det gjorde en forskel. Vi var ved at tabe, da han kom ind, og træneren (José Mourinho, red.) tog en beslutning om at sende en mere offensiv spiller på banen, sagde Alli.

Lidt liv i den gamle dansker endnu

Engelske Football London gav Eriksen karakteren syv ud af 10, hvilket var fjerdehøjeste karakter blandt Spurs-spillerne - hvis man ser bort fra det ottetal, de generøst gav til den engelske bolddreng, der med en hurtig reaktion var med til at sikre, at London-klubben kunne score til 2-2 via et hurtigt indkast.

- Kæmpede lidt til at starte med, men sendte så et frispark lige forbi mål og krøllede et perfekt indlæg hen på hovedet af Kane, der kunne bringe Spurs yderligere foran. Han leverede endda et par tacklinger. Måske er der noget liv i den gamle dansker endnu, skrev de.

Eriksen placeret ved siden af sin nye manager José Mourinho, der opsigtsvækkende valgte at flå midtbanemanden Dier ud og sætte sin lid til danskerens kreative egenskaber fra 29. minut af kampen. Foto: Ritzau Scanpix

Amerikanske ESPN skrev på samme måde, at indskiftningen af Eriksen 'ændrede flowet i kampen', og flere medier hæfter sig også ved hans farlige indlæg, hvor et af dem endte i en assist til Harry Kanes mål til 4-2.

Britiske Independent formulerede det som, at 'Eriksens tilstedeværelse var en ekstra trussel, der gav Spurs mulighed for at dominere anden halvleg. Udover ved sin assist skabte han mange problemer (for modstanderholdet, red.)'.

Lidt mindre generøse var The Sun, der gav ham et lunkent sekstal, hvilket dog stadig gav ham en delt fjerdeplads over højeste karakter blandt hjemmeholdets spillere.

Der var dog ingen kære mor hos undtagelsen I News. Her gav man også karakteren seks, men der var dog ingen af Tottenham-spillerne, der høstede mindre end det i I's bedømmelse. De var ikke imponerede over danskerens indhop, på trods af at kampen vendte på en tallerken i den tid, han var på banen.

- Resultatet ændrede sig, men det ville være en fejl at sige, at det var grundet danskerens indflydelse. Han fejlplacerede afleveringer, missede frispark og mistede bolden jævnligt i en sløv opvisning. Leverede et indlæg til Kanes andet mål dog.

Og med danske briller på er det muligvis også det sidstnævnte, der er vigtigst af hæfte sig ved. Dem tager vi på og vælger at se det i samme lys som Football London. Måske er der lidt liv tilbage i den 'gamle' dansker endnu. Og forhåbentlig så meget, at han ikke vil blive kaldt gammel igen i en alder af 27.

