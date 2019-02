Eriksen i hopla: Danskerklub slagtet

- Hvis Eriksen spiller godt, så gør Tottenham det også, og så kan han blive afgørende, men Thomas Delaneys makkerskab med Axel Witsel har været vitalt for Dortmunds succes.

UEFA havde allerede inden onsdagens Champions League-1/8-finale på Wembley peget på danskerduellen mellem Eriksen og Delaney som kampens absolutte nøgleduel.

Og bedømt ud fra det første af to opgør, så står Eriksen og Tottenham med det bedste udgangspunkt efter at have smadret Dortmund med 3-0.

Afgørende Eriksen

Son Heung-Min sendte Tottenham på ret kurs halvandet minut ind i anden halvleg, da han med indersiden helflugtede indlægget fra venstrebacken Jan Vertonghen i nettet. Dortmund er den af samtlige verdens klubber, som koreaneren har scoret flest mål imod.

Scoringen faldet efter en hurtig omstilling, hvor Christian Eriksen stod bag bolderobringen. Eriksen havde også tredjesidste fod på 2-0-scoringen fra Vertonghen fem minutter før tid og så sparkede han hjørnesparket, som Fernando Llorente headede ind helt til slut.

Eriksen og Son gik forrest mod Dortmund. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Den danske stjerne kunne selv have scoret tidligere i kampen, men frisparket til gult begået af Delaney på målscorer Son røg i muren. Eriksen stod også bag flere gode hjørnesparkschancer og havde et godt løb i dybden, hvor den sidste aflevering dog manglede.

Pauseskift

Ved pausen lignede Delaney ellers vinderen af danskerduellen.

- Jeg vil blive hilse på ham med en glidende tackling, så det bliver fint, havde Delaney sagt før kampstart.

Så brutalt gik han ikke til værks, men Delaney og Witsel fik Eriksen til at trække længere og længere tilbage på banen for at få bolden, og Eriksen lå til sidst som en quarterback i bagerste kæde og forsøgte at fordele boldene.

Eriksen mod Delaney. Foto: GLYN KIRK/Ritzau/Scanpix

Men spillet var længe for langsomt og savnet af offensive profiler som Harry Kane og Dele Alli for stort, ligesom Dortmund også manglede offensive profiler som Marco Reus og Pablo Alcacer.

Inden kampen blev Delaney spurgt, om han var overrasket over, at Eriksen endnu ikke havde været i Champions League-finalen, hvorefter han pegede på, at det måske også var lige stort nok pres at lægge på Eriksen, der fylder 27 år torsdag.

Med 3-0-sejren ligner Christian Eriksen dog nu det bedste bud på en ny dansker, der kan vinde Europas fineste turnering for første gang siden Milans sejr i 2003.

Kongerækken

Skulle Eriksen og Tottenham gå hele vejen, vil han blive nummer 12 i rækken efter Johnny Hansen, Lars Bastrup, Ivan Nielsen, Søren Lerby, Jan Heintze, Brian Laudrup, Michael Laudrup, Peter Schmeichel, Thomas Helveg, Martin Laursen, Jon Dahl Tomasson.

Danskerne i Ajax har mindre muligheder for at vinde turneringen. Hjemme mod Real Madrid blev det 1-2 på mål af Ziyech, Benzema og Asensio i en kamp, hvor Kasper Dolberg afløste Lasse Schöne med et kvarter igen, og hvor der blev dømt en historisk VAR-kendelse i Champions League.

Returkampene spilles 5. marts.

