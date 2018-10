Eriksen og fire andre er ude mod Barcelona

Han var ikke med i weekenden, og danske Christian Eriksen kommer heller ikke med, når Tottenham Hotspur onsdag møder FC Barcelona i Champions League-gruppespillet.

Efter nederlaget i første runde af Champions League-gruppespillet til Inter er Totteham presset, men det begynder at ligne en meget svær opgave for klubben, der ud over den danske playmaker også er uden flere andre nøglespillere.

Manageren må også undvære det andet offensive es Dele Alli, og ligeledes er han uden Mousa Dembele, Jan Vertonghen og Serge Aurier. Til gengæld er målmand Hugo Lloris fit igen. Det skriver klubben på Twitter.

Taber Tottenham, vil Barcelona have seks point efter to kampe, mens Tottenham ikke vil have hentet point. Inter kan med en sejr over PSV også gå på seks point.

Med andre ord er Tottenham altså pisket til at få et resultat, men det er bestemt ikke blevet nemmere af, at flere profiler er ude mod de spanske mestre.

FC Barcelona vandt med 4-0 over PSV i første runde, mens Tottenham tabte 1-2 til Inter i en kamp, som klubben ellers førte frem til de sidste minutter.

Opgøret mellem Tottenham og Barcelona spilles på Wembley.

