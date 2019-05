Eriksen om Moura: Giv ham en statue

- Det er en lettelse. Vi har kæmpet for det her, og det er en drøm at være i finalen, jublede Christian Eriksen, som dog også kunne føle med Ajax

Christian Eriksen var selvsagt en sjældendt euforisk udgave af sig selv efter den vanvittige afslutning på semifinalen, hvor Tottenham overhalede Ajax-føringen i sidste øjeblik. En 3-2 sejr, der sender fynboen i hans første, store finale i Madrid den 1. juni.

Og derfor faldt der masser af glade brokker ud af munden på den kåde dansker, da BBC fangede ham efter miraklet i Amsterdam.

- Det var en sindssyg kamp. Vi er helt blæst væk. Det er svært at finde ord for det. Vi var virkelig langt nede, prøvede at fighte os tilbage og var bare heldige, sagde han.

- Det er en lettelse. Vi har kæmpet for det her, og det er en drøm at være i finalen.

- Vi følte, at vi ikke kunne se os selv i spejlet, hvis vi tabte med sammenlagt tre eller fire mål. Vi var nødt til at kæmpe, sagde han om situationen i pausen, hvor Ajax var foran 2-0 og dermed sammenlagt med hele 3-0.

Foto: Adrian DENNIS / AFP/Ritzau Scanpix

- Vi scorede tidligt (i anden halvleg), fik noget momentum og satte dem under pres. Vi var heldige, at boldene faldt den rigtige vej, sagde Christian Eriksen, der selvsagt hyldede sin holdkammerat, hattrick-helten Lucas Moura:

- I dag var det ikke taktisk. Det var mere en fight med hjertet, og Lucas Moura er årsagen til, at vi vandt kampen. Han fortjener det efter en rutsjetur af en sæson. Luca spillede en vidunderlig kamp. Jeg håber, han får en statue i England efter dette, foreslog Eriksen.

Forløsningen. Lucas Moura har fuldendt sit hattrick. Foto: Adrian DENNIS / AFP/Ritzau Scanpix

Samtidig var der også forståelse for skuffelsen hos spillerne i hans tidligere klub.

- Jeg har ondt af Ajax, de spillede en god kamp imod os. Vi skabte flere chancer i dag, mens de spillede bedre fodbold.

- Jeg har ondt af Ajax, men på bundlinjen skal vi tænke på os selv. Vi nåede frem til slutstregen, lød det fra den lykkelige dansker i Tottenham-trøjen.

Se også: Vildt drama - hattrick sender Tottenham i finalen

Se også: Stjerne til Dolberg og Eriksen: Vis nu følelser

Se også: Dystre udsigter for Champions League