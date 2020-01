Eriksen sætter ord på lavpunkt: - Hvorfor fanden...

Ole Gunnar Solskjær kan få noget mere kreativitet til sin midtbane ved at hente Christian Eriksen, og Manchester United har da også længe været lune på at skrive under med danskeren, når han er transferfri til sommer.

Nu kan de dog være tvunget til at betale Tottenham og Daniel Levy penge for Eriksen, hvis de vil være sikre på, at han får Old Trafford som ny hjemmebane, da Inter er blevet ny konkurrent i kampen om den eftertragtede dansker, skriver Mirror.

Og Milano-klubben er ikke de eneste, der kan give United problemer. Også Inters konkurrent i toppen af Serie A, Juventus, samt stjernespækkede PSG er ude efter Eriksen, ifølge Daily Mail.

Ja, muligheder skulle der være nok af for danskeren allerede her på årets anden dag.