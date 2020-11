Et minus efter danskertæsk: - Drengene var vrede

Ajax-træneren Erik ten Haag var egentlig ret godt tilfreds og kaldte sejren 'fortjent' og kampen 'fremragende'.

Umiddelbart var der altså ikke meget at blive ophidset over for hans vedkommende, men for spillerne var det åbenbart anderledes.

De havde en høne at plukke med dommer Sergej Karasev.

- En plet på kampen var dog straffesparket. Drengene var vrede over det, for de mente slet ikke, at der var straffe. Men VAR er der jo, så sådan må det være, siger Ajax-træneren til Ziggo Sports lige efter kampen.

Awer Mabil fremtvang selv straffesparket. Foto: Piroschka Van De Wouw

FCM holdt flot stand i første halvleg, men det rystede ikke hjemmeholdet.

- Jeg sagde til dem i pausen, at vi skulle forblive rolige, så længe vi selv kom frem til mulighederne. Efter pausen skulle vi nok få scoret, siger ten Haag.

Også manden bag åbningsmålet, som var lidt af en perle, var overbevist om styrkeforholdet mellem de to hold.

- Vi var meget bedre end dem i første halvleg, men vi misbrugte vores muligheder. Efter det første mål ville vi gerne ud og jagte mere, og det skete. Vi spillede godt, scorede tre mål og gav dem nærmest ingenting, siger Ryan Gravenberch.

FCM var nok heller ikke helt tilfreds med den russiske dommer, for han hev et rødt kort op af lommen i slutfasen, som betyder, at anfører Erik Sviatchenko må sidde ude i de sidste to kampe mod Atalanta og Liverpool.

Det er muligvis ikke meget trøst for FC Midtjylland, men lige nu er de ikke det værste hold i Champions League, for Marseille har også nul point og en målscore på minus ni mål - dog uden at have scoret ...

