Europa-klar: - Celtic var jo helt væk!

FC Midtjylland sikrede sig onsdag aften et europæisk gruppespil for anden sæson i træk, da 'Ulvene' fortjent ekspederede Celtic ud af Champions League-kvalifikationen efter forlænget spilletid.

De kontinuerlige europæiske oplevelser er noget, som FC Midtjylland har sukket efter i mange år, og det er som om, at midtjyderne nu har den fornødne erfaring i de store kampe til at trække det længste strå.

Bevares, Celtic er ikke det mandskab, som man var for bare tre-fire år siden, men som Erik Sviatchenko også udtalte efter sejren, så var danskerne også helt fortjente vindere.

- De var jo helt væk i anden halvleg og i den forlængede. De havde én stor chance efter deres wonder-scoring, men derfra ændrede vi billedet totalt og leverede det, jeg vil kalde en god europæisk præstation, lød det fra Erik Sviatchenko, der også var blevet hvisket i øret, at det var en stor aften for det midtjyske akademi.

- Det fortæller også lidt om, hvor klubben er, at vi sluttede med otte akademister på banen og var bedre end Celtic. Det var fedt at se, at de to teenagere, Mads Hansen og Victor Lind, bare gik ind og var en aktiv del af at kampen blev vendt til vores fordel. Jeg var ikke nervøs på noget tidspunkt, selv om vi havde en del unge folk på banen.

Celtic og Ryan Christie kom ikke frem til meget, da tingene skulle afgøres i Herning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Nu venter PSV Eindhoven i 3. kvalifikationsrunde, og hollænderne, der smadrede Galatasaray over to opgør, kan virke som en stor mundfuld på forhånd.

Men FC Midtjylland er allerede sikret minimum et Europa League-gruppespil, hvis den kamp tabes og dermed 100 mio. kr. i den klubkasse, der allerede bugner så meget, at direktør Claus Steinlein næsten ikke kan finde plads til flere pengesedler.

- Lad mig sige det sådan, at pengene ikke er det vigtigste ved denne sejr. FCM vil gerne spille i et europæisk gruppespil kontinuerligt og derved komme i top 50 i Europa.

Claus Steinlein jublede mere over den europæiske præstation end selv pengepræmien. Arkivfoto: René Schütze

- Vi var i Champions League sidste år og har solgt spillere for store beløb denne sommer, så de ekstra millioner kommer ikke til at gøre den helt store forskel. Vi ved, at vi skal have én eller to spillere mere i dette vindue, men det er hverken andre eller dyrere spillere, bare fordi vi har slået Celtic, lød det fra Claus Steinlein, der ligesom sin anfører, Erik Sviatchenko, mener, at FCM har bevist sig som et europæisk mandskab.

- For fire-fem år siden, så havde Celtic sikkert scoret i overtiden, fordi dér manglede vi den Europa-erfaring, vi har nu. I dag var Celtic ikke i nærheden af vores felt i slutminutterne, og vi spillede klogt - både når vi havde bolden, og når den var ude af spil. Det er dejligt, FC Midtjylland er blevet et internationalt tænkende mandskab, sagde en stolt Steinlein.