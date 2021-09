Få minutter efter scoring: Ramt af stor sorg

Glæde blev forvandlet til sorg, da Nathan Akés far gik bort få minutter efter, at Manchester City-spilleren havde scoret i Champions League

Manchester City-forsvareren Nathan Aké kunne onsdag aften juble, efter at han havde scoret sit første Champions League-mål, da de forsvarende Premier League vandt i et målrigt opgør 6-3 over RB Leipzig.

Glæden blev dog efter kampen forvandlet til sorg, da nyheden kom, at Akés far døde under kampen.

Det fortæller den 26-årige hollandske landsholdsspiller i et opslag på Instagram, hvor Nathan Aké oplyser, at faren det seneste stykke tid havde kæmpet med en uhelbredelig sygdom.

'Efter den svære tid scorede jeg i går mit første Champions League-mål, og kun få minutter efter døde han fredeligt med min mor og bror ved sin side.

Måske var det meningen, at se mig spille gjorde ham altid stolt og glad. Jeg ved, at du altid er med mig, du vil altid være i mit hjerte, og denne var til dig, far,' skriver Nathan Aké i den rørende besked på Instagram.

Nathan Aké, der tidligere har spillet i Chelsea, kom til Manchester City i 2020 fra AFC Bournemouth, efter at rigmandsklubben havde betalt omkring 350 millioner kroner for hollænderen.