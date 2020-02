Får kniven efter øretæve

- Deres præstation var sløj, og nogle gange bliver man nødt til at få den ubehagelige sandhed: De udspillede os på alle parametre. Jeg er skuffet over, at vores niveau haltede så meget bagefter. Vi fik en barsk lærestreg og bliver nødt til at tage det hele til efterretning og arbejde hen imod et bedre udganspunkt.

Sådan lyder konstateringen fra cheftræner Frank Lampard til uefa.com, efter Chelsea led et sviende 0-3-nederlag til Bayern München på hjemmebanen Stamford Bridge i den første ottendedelsfinale i Champions League.

Apropos lærestreg spillede 23-årige Andreas Christensen eller 'maskemanden', som flere engelske aviser har navndøbt ham, en kamp, der har fået kritikken til at hagle ned over ham.

The Sun giver danskere fem ud af ti, blandt andet med begrundelsen om, at han gav for hurtigt op efter det tredje mål. Det var alt i alt ikke en særlig hæderlig præstation, skriver tabloidavisen.

Lidt det samme kommer til udtryk hos Daily Mail, der rangerer danskeren med fem ud af ti:

- Han blev alt for ofte passeret. Chelseas forsvar blev skåret i småstrimler i begge halvlege. Andreas Christensen blev taget ved maske-næsen.

Alphonso Davies blev udfordret af en lidt for overilet tackling fra Andreas Christensen. Ikke nydeligt, mener The Guardian.

Den pæne avis The Guardian har heller ikke de flotteste beskrivelser tilovers for den danske landsholdsspiller:

- Manden i masken blev halet indenom og traf en lidt for hurtig tackling på Alphonso Davies. Ikke nydeligt, skriver de.

Football London giver den hårdeste bedømmelse. Han får den laveste karakter blandt alle spillerne og lander på bundplaceringen 4 ud af 10.

- Han blev slået ud af kurs tidligt, og det skabte problemer for resten af forsvaret. Han måtte kæmpe sig igennem anden halvleg.

Andreas Christensen spillede centralt i et tremandsforsvar, hvilket var en udmærket opskrift for Chelsea, da de besejrede Tottenham i weekenden. Den gik bare ikke mod det tyske storhold.

Forsvarsspilleren pådrog sig en brækket næse under kampen mod Manchester United i sidste uge. Andreas Christensen har været med i startopstillingen i otte ud af de seneste ni opgør.

