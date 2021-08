Fældet af danskermål

Der var et danskermål på menuen, da fodboldklubben Malmö FF tirsdag aften fik et godkendt resultat med fra hjemmekampen mod Rangers FC i tredje runde af Champions League-kvalifikationen.

Offensivspilleren Søren Rieks var på pletten tidligt i anden halvleg, hvor de svenske mestre med to hurtige mål lagde fundamentet til 2-1-sejren.

Malmö FF så ud til at være på vej mod et særdeles gunstigt resultat, men i femte tillægsminut i anden halvleg fik Steven Davis reduceret til slutresultatet.

Efter en målløs første halvleg kom der hurtigt gang i sagerne i anden halvleg.

Efter et indlæg fra højre side af Veljko Birmancevic scorede Søren Rieks til 1-0 efter 47 minutter.

Umiddelbart efter skiftede Veljko Birmancevic tjansen som oplægger ud med rollen som målscorer med et skud tæt ved stolpen. Det skete med en assist fra midtbanespilleren Anders Christiansen.

Søren Rieks havde i første halvleg indkasseret et gult kort. Både han og Anders Christiansen blev skiftet ud kort før tid.

Malmö FF-cheftræner Jon Dahl Tomasson havde tre danskere med i kampen fra start, eftersom Lasse Nielsen indtog en plads i midterforsvaret. Han fik ligeledes et gult kort i anden halvleg.

Ryan Kent fra Rangers i kamp med den danske målscorer til 1-0, Søren Rieks. Foto: Andreas Hillergren/TT News Agency/Ritzau Scanpix

Hjemmeholdets defensiv holdt stand frem til slutfasen, inden Rangers altså fik reduceret, så der er stor spænding før returkampen i Skotland på tirsdag i næste uge.

Rangers FC har mulighed for at spille sig i Champions League-gruppespillet for første gang i 11 år.

Økonomisk kaos førte i 2012 til, at traditionsklubben blev sat under administration og tvangsnedrykket, men i sidste sæson sikrede Rangers FC under ledelse af manager Steven Gerrard sit første skotske mesterskab i ti år.

Vinderen af dobbeltopgøret mellem Malmö FF og Rangers FC skal i den afgørende playoffrunde om at komme i Champions League-gruppespillet op mod enten græske Olympiakos eller Ludogorets fra Bulgarien.

De to hold mødes senere tirsdag aften på grækernes hjemmebane.

I en anden kamp i tredje kvalifikationsrunde tabte tjekkiske Sparta Prag 0-2 hjemme til franske AS Monaco i den første kamp.

Sparta Prag var uden Casper Højer Nielsen.