Færdig for sæsonen

Tottenham frygter, at Harry Kane kan have spillet sin sidste kamp før sommerferien

Det blev en stor aften for Tottenham, da London-klubben tirsdag aften spillede den første Champions League-kamp på afløseren for White Hart Lane, det imponerende Tottenham Hotspur Stadium.

Heung-Min Son sørgede for en overraskende 1-0 sejr i det første kvartfinaleopgør mod Manchester City, der indgyder håb før returkampen i næste uge.

Men der var også malurt i Tottenhams bæger.

For efter en lille times spil gik Harry Kane i stykker i forbindelse med en duel med Fabian Delph ved sidelinjen. Stjerneangriberen vred om på anklen, og måtte straks efter lade sig udskifte og humpe ned i omklædningsrummet til yderligere behandling.

Efter kampen forlod Kane Tottenham Hotspur Stadium på krykker iført en ortopædisk støvle, der skulle stabilisere anklen.

Og ifølge manager Mauricio Pochettino kan skaden betyde, at den engelske landsholdsanførers sæson er forbi.

- Det er meget, meget trist. Det bliver hårdt, og vi kommer til at savne ham - måske i resten af sæsonen, sagde argentineren til BT Sport efter kampen.

Her går Harry Kane i stykker. Foto: Ritzau Scanpix.

Bekymringen bliver ikke mindre af, at det kostede sejs ugers pause, da Harry Kane skadede den samme ankel mod Manchester United 15. januar.

- Det er bekymrende. Vi håber, at det ikke er alvorligt, men der er ikke meget tid til at hele. Han vred om på anklen, så vi må se, hvordan han reagerer, lød det fra Pochettino, som ikke var imponeret over Fabian Delphs andel i skaden.

- Han var så aggressiv over for Harry efter episoden. Jeg prøvede at forklare ham, at det ikke var meningen, at ham og Harry skulle skade hinanden. Det var et hårdt sammenstød, og Harry vred om på sin ankel. Jeg sagde til Delph, 'du er heldig', fordi de tjekkede VAR, og teknisk set kunne det have været et rødt kort. Men jeg tror bare, at de begge kæmpede om bolden.

Selvom Harry Kanes skade er dårligt nyt for Tottenham, kan fans af Spurs dog finde trøst i, at Tottenham kom ubesejret igennem den seneste periode, hvor Kane var skadet.

Ikke mindst, fordi Heung-Min Son ligesom Manchester City overtog rollen som målmaskine i Tottenham-angrebet i angrebskollegaens fravær.

Laudrup med skarp kritik: Det giver ingen mening

Se også: Raser efter CL-brag: De fatter jo ikke fodbold

Se også: Forrygende CL-fest: Uventet vinder i gigant-brag